Opnieuw kerstboomverbranding in Oostende

De stad Oostende brengt de kerstboomverbranding terug, samen met één van de eerste organisatoren Iwein Scheer en zijn vzw Beeldstorm, vzw Paulusfeesten en de Handelaarsbond Mariakerke. “Op zaterdag 11 januari 2025 brengen we iedereen samen op het Strandplein in Mariakerke om van deze Oostendse traditie te genieten”, klinkt het.

“Licht, sfeer en gezelligheid: dat is wat een kerstboomverbranding brengt in Oostende. En dat is wat we nu terugbrengen, samen met Iwein als ‘founding father’ van deze Oostendse traditie. Symbolisch sluiten we zo de eindejaarsperiode af. Gezellig samenzijn op het strand, met een hapje, een drankje, een streepje muziek en een extra spektakel”, aldus schepen Niko Geldhof, bevoegd voor Oostendse tradities.

Vuurspektakel door Part-A-Fou

De kerstboomverbranding vindt plaats op zaterdag 11 januari 2025 tussen 17.00 en 21.00 uur op het Strandplein. “Maak het je gezellig terwijl je geniet van het vuurspektakel van het gezelschap Part-A-Fou. Daarna zorgen deze artiesten ervoor dat het kerstboomvuur vlot en veilig verloopt.”

“Verder zorgt de Dixieland Streetband voor een streepje muziek en is er randanimatie voor groot én klein. Tot slot kan je genieten van een drankje en een hapje aan één van de standjes.”