Oplichters proberen munt te slaan uit uitverkochte eindejaarsnocturne in Lo

De feestcommissie van Lo organiseert op vrijdag 27 december de tweejaarlijkse eindejaarsnocturne.

De met fakkels verlichtte wandeling van acht kilometer in en rond Lo met onderweg zes culinaire tussenstops, is volledig uitverkocht. Maar de feestcommissie waarschuwt dat er valse profielen in omloop zijn die mensen proberen op te lichten door toch nog tickets aan te bieden.

“Wie tickets over heeft, kan die annuleren via info@feestcommissielo.be“, laat de feestcommissie via sociale media weten. “Wie nog tickets wil, stuurt een mail naar info@feestcommissielo.be. We leggen een wachtlijst aan.”

(KVCL)