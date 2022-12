Op weg naar een echt schlagerfestival

Het trio Erwin Samyn (55), Carine Duflou (57) en Rik Vandendriessche (60) willen in 2024 een heus schlagerfestival organiseren.

De naam van het evenement staat al vast Gilbert Schlagert, naar de naam van het café van Carine Duflou. Ze mikken op een achttal bekende en minder bekende artiesten. Om dit allemaal te financieren, organiseren ze op zaterdag 3 december al een voorproefje in CC De Ster. Dan nodigen ze iedereen uit voor een kaas- en breugelavond met een aantal optredens.

“Ik denk dat ik geen leugens vertel als ik zeg dat een artiest op een podium brengen een aardig duitje kost”, vertelt mede-organisator Erwin Samyn. “Daarom organiseerden we al eerder dit jaar een evenement. Het bleek een schot in de roos. De zaal zat met 260 toeschouwers compleet vol en daarom doen we het op 3 december nog eens over. De maaltijd begint om 18.30 uur. De optredens beginnen om 21 uur en duren tot middernacht. We hebben vier artiesten kunnen strikken. Gio Vano, Filip D’Haeze, Eveline Cannoot en Johan Kalifa Bals. Die laatste is ook gekend als Obi Basu van de tv-serie De Buurtpolitie. Om al die artiesten te kunnen boeken, werken we samen met het productiehuis VDM.” Tickets kosten 25 euro voor een volwassene en 12,5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Tickets zijn te verkrijgen bij Café Gilbert of via 0494 39 24 11.