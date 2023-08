Oostendse Paulusfeesten beleven topavond met optreden van Preuteleute

De Oostendse Paulusfeesten beleefden zondag een topavond met als hoofdact Preuteleute. Ze stelden niet teleur en het publiek zong hun schunnige nummers uit volle borst mee.

“Het is vier jaar geleden dat we hier nog speelden en we zijn blij dat we hier opnieuw kunnen optreden. In onze eerste jaren zijn die optredens hier superbelangrijk geweest voor ons. Door hier te spelen, leerden de mensen ons kennen en volgden optredens in heel West-Vlaanderen”, zegt Tom Vanrijckegem.

“We waren ook nooit van plan om elk jaar op te treden, maar staan hier wel graag als we een nieuw concept hebben. We vieren niet alleen 50 jaar Paulusfeesten, maar precies 20 jaar geleden stonden we hier voor het eerst op het op het podium. De kans dat we volgend jaar terugkeren is klein. Het moet speciaal blijven”, aldus Sebastien Dewaele.

15.000 toeschouwers

In die 20 jaar groeide het duo en inmiddels treden ze op met een volwaardige band. Zo’n 15.000 toeschouwers genoten van het optreden en kregen een show met ‘greatest tits’, songs met schunnige en seksueel getinte teksten. Preuteleute opende met een ode aan de Paulusfeesten in het nummer ‘’t Is were Paulusplein’. “Het werd 25 jaar geleden geschreven door Dubbe en Missen en is nog steeds actueel. Wij moesten enkel de 25 vervangen door 50”, zegt Sebastien Dewaele tot besluit.