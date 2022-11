Oostendse koren geven kerstconcert ten voordele van Boven de Wolken

Op zondag 27 november geven drie Oostendse koren een kerstconcert in de Sint-Janskerk in Oostende. De opbrengst gaat opnieuw naar het goede doel. Dit jaar werd gekozen voor Boven De Wolken.

Het dameskoor Aimée Thonon, het gemengd koor Canta en het kinderkoor Kolibrie slaan opnieuw de handen in elkaar voor een heus kerstconcert en krijgen versterking van het Camerlynckxkoor uit Middelkerke, dat als gastkoor optreedt. “Vorig jaar was een succes en daarom besloten we om een vervolg te breien aan de samenwerking”, zegt voorzitter Marianne Aspeslagh.

De koren brengen een reeks traditionele en nieuwe kersttaferelen tot leven, samen met de vaste dirigenten Steve Dugardin van het dameskoor, Filip Devisch van het gemengd koor en Tatjana Janjic van het kinderkoor. Sabrina Meeschaert is dirigent bij het gastkoor. “Het publiek kan veel verwachten: van een medley met middeleeuwse koorzangen, Christmas Carols, een Irish folk, juweeltjes uit de Zuid-Europese traditie en de grote klassiekers van bij ons”, aldus de voorzitter.

Boven de Wolken

De opbrengst van het concert gaat naar Boven De Wolken, een organisatie die gratis professionele fotosessies aanbiedt aan ouders die hun baby verloren zijn. Het concert vindt plaats op 27 november van 16 uur tot 18.30 uur. Kaartjes kosten 15 euro voor volwassenen en jongeren van 6 tot 12 jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen via steve.dugardin@gmail.com of via het nummer 0477 32 54 00. (JRO)