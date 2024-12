Oog in oog met reuzegrote dinosaurussen? Beleef de prehistorie in ‘Expo Dino Jurassic’

Ideaal, want de kerstvakantie is gestart! En spannend… Een dino kijkt je recht in de ogen aan de inrit van Koopcenter Molecule. Het voorhistorische dier staat opgesteld aan het grote tentencomplex aan de Pareelstraat 7. Daar loopt tot en met zondag 5 januari 2025 een belevingsgerichte expositie met een vijftigtal opgestelde dinosaurussen uit allerlei continenten en voorhistorische dieren. “Buiten het aanschouwen van gigantische dino’s, waarvan er een aantal bewegen en geluid maken, kan je ook op zoek naar mini-dino’s in de zandbak”, zegt organisator Edinson Prein (33) in naam van zijn familie .

“Er is een fotohoek en verder kan je ook een film bekijken, je uitleven op de springkastelen, de souvenirshop bezoeken en genieten van drankjes en hapjes zoals frietjes, hamburgers, popcorn, suikerspin.”

Via een parcours in een tentencomplex ga je 65 miljoen jaar terug in de tijd tussen twintig verschillende soorten 3D replica’s van dino’s, vervaardigd door de Amerikaanse firma’s die ook instaan voor de angstaanjagende dieren die men in talrijke horrorfilms kan bewonderen. “De grootste Tirex van Vlaanderen staat ook opgesteld”, aldus Prein. “Hij is 12 meter breed en 50 meter hoog, maakt geluid en zijn ogen bewegen.” Voor wie houdt van wist-je-datjes is er een dinoquiz. Daarmee kan je een diploma van dinosaurusspecialist winnen.

Praktisch