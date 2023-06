Ontmoet Emma en andere Ieperse Belgian Cats op Grote Markt: “﻿Breng je basketbal en sportshirt mee voor een handtekening”

Na hulde in de hoofdstad worden de Ieperse Belgian Cats volop gevierd in de Kattenstad. Na een verrassend bezoek aan hun basisschool van weleer worden Emma en co zondag gehuldigd op de Grote Markt. Ook inwoners en fans zijn welkom voor een ontmoeting en signeersessie.

Op de laatste schooldag kregen de leerlingen van de Ieperse basisschool Capucienen bezoek van oud-leerlingen Emma Meesseman en Elise Ramette. Samen met Jelle Duthoit, kinesist bij de Belgian Cats, worden ze zondagnamiddag verwacht op de Grote Markt van hun thuisstad. Om 15.30 uur vindt er een huldiging plaats en daarvoor nodigt het stadsbestuur alle inwoners en fans uit.

Signeersessie

“De huldiging biedt een unieke gelegenheid voor fans om de Ieperse speelsters te ontmoeten”, aldus het stadsbestuur. “Na korte interviews met de Ieperse delegatie en de burgemeester is er een signeersessie. Fans kunnen hun basketbal en sportshirt meebrengen voor een handtekening van de Ieperse sportkampioenen.”

“De prestaties van het team zijn bijzonder”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Hun sportsucces en volharding werken inspirerend. De Belgian Cats hebben ons land met trots vertegenwoordigd op het EK Basketbal en hebben laten zien wat er kan worden bereikt door vastberadenheid, teamwork en uitzonderlijk talent. Ik ben ontzettend trots op Emma Meesseman, Elise Ramette en Jelle Duthoit, en ik feliciteer hen met hun indrukwekkende bijdrage aan het succes van het team.” (TP)