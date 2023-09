Ontdekkingsfestival LeffingeLeuren kijkt terug op succesvolle 46ste editie

Voor de 46ste keer werd in de Middelkerkse deelgemeente Leffinge, het nazomerfestival LeffingeLeuren georganiseerd.

In tegenstelling tot vorige jaren, waar men gekende namen als Arno op de podia zag, is LeffingeLeuren geëvolueerd tot een ontdekkingsfestival. Dit wordt ook gezegd door organisator Lode Pauwels. “Wij hebben ervoor gekozen om geen grote namen te programmeren en hebben daarmee ook een unieke formule gecreëerd. De mensen komen om nieuwe namen te ontdekken en we zien dat ze daarvoor van ver komen. Zij die erbij waren, zijn ook heel tevreden over het festival en stellen dat het festival beantwoord aan de verwachtingen die ze hadden”, zegt Lode Pauwels.

Op zaterdag was het festival volledig uitverkocht en ook op de andere dagen was er behoorlijk veel volk. Ook op de camping was er geen plaatsje meer vrij. LeffingeLeuren blijft een familie- en volksfeest met heel wat animatie op de markt van Leffinge. De DJ-booth viel heel goed in de smaak en ook de randactiviteiten en de foodtrucks konden rekenen op heel wat bijval. Aangezien heel wat mensen, die vroeger als jongeling naar het festival kwamen er nu zijn met hun kinderen werd er traditiegetrouw ook voorzien in kinderanimatie. (PBM/foto Luc Cassiman)