OKRA Koekelare pakt uit met crea- en verzamelbeurs: “Een kleinschalige, maar vooral erg gezellige beurs”

OKRA-trefpunt Koekelare en OKRA-streekpunt Oostende organiseren op zaterdag 25 november 2023 in cultuurzaal De Balluchon de zesde editie van hun crea- en verzamelbeurs. De plaatsen zijn felbegeerd, dus snel zijn is de boodschap, klinkt het bij de organisatie.

De Crea- en Verzamelaarsbeurs in Koekelare blijft maar groeien, zowel qua aantal creatievelingen en verzamelaars als publieke belangstelling. Lokaal OKRA-voorzitter Ronny Van Eenoo, die zelf oude waardepapieren verzamelt, is een van de stuwende krachten achter de organisatie van de beurs. “Het is een kleinschalige maar een gezellige en overzichtelijke verzamelbeurs. Je vindt er allerhande crea- en verzamelobjecten, gaande van postzegels, rouwprentjes, postkaarten, sigarenbanden, jokers, munten, oude affiches en waardepapieren, boeken, strips, oude telefoonkaarten, wenskaarten, enzovoort”, vertelt Ronny enthousiast. “Maar iemand die creatief uit de hoek wil komen, vindt er zeker ook zijn gading. En wie graag een lekker pintje of een kop koffie of wijntje drinkt, kan terecht in de gezellige bar. Je steunt er bovendien de lokale OKRA-afdeling mee.”

Oostendenaar, oud-wielrenner en wielerfreak André Tommelein staat op de beurs als een van de ouderdomsdekens, met tal van wielerrelikwieën en unieke hebbedingetjes uit de wielersport in de aanbieding. Zo vind je er onder andere het boek van Briek Schotte, die ooit in een zeer ver verleden in Koekelare de proloog van het WK met winst afsloot, een boek over Rik Van Looy, die in 1969 in Koekelare aan de start verscheen, en het boek In memoriam over zijn poulain Frank Vandenbroucke, die in 2009 in Koekelare reed. Daarnaast kan je bij André ook talrijke oude, ingekaderde affiches van koersen in de jaren stilletjes bewonderen en, mits er een goede prijs geboden wordt, op de kop tikken.

Inschrijven

Wie de verzamelwoede te pakken heeft en wil deelnemen dient vooraf één of meerdere tafels te reserveren. Dat kan door overschrijving op BE50 6528 2023 5318 van Okra Koekelare. Leden betalen 3 euro per tafel, niet-leden 4 euro. Inschrijven kan tot 18 november 2023. (EV)

Meer info via Ronny Van Eenoo, Swal 7 in Koekelare. Te bereiken op 051 58 94 56 of 0497 80 02 20, of via mail op ronny.van.eenoo@telenet.be.