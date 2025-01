Oaze zoekt muzikaal talent tijdens vierde Demo Days

In het kader van de Week van de Belgische Muziek organiseert Oaze, het Ginter-ondersteuningsplatform voor jonge makers, de vierde editie van het project Demo Days.

De deelnemende muziekgroepen kunnen een demo insturen in de periode van maandag 20 tot en met zondag 26 januari. Daarna kiest de jury de laureaat. Die band mag gratis twee nummers opnemen in de Shellshock Studio in Brugge. Er is tevens een publieksprijs voorzien, goed voor een coachingbudget ter waarde van 2.000 euro.

De jury bestaat uit Pieter Nyckees van de Shellshock Studio en een aantal verantwoordelijken van de cultuurdiensten van de Gintergemeenten, met name Miguel Gekiere (Jabbeke), Simon Aneca (Kortemark), Ebert Nollet (Zedelgem), Els Bonte (Gistel), Cédric Cuvereau (Ichtegem) en Bert Nauwynck, de directeur van het Torhoutse cultuurcentrum de Brouckere.

Ginter is op het vlak van cultuur, bibliotheken en erfgoed het bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen Zedelgem, Ichtegem, Koekelare, Oudenburg, Jabbeke, Kortemark, Gistel en Torhout. Ginter zet onder meer zijn schouders onder Oaze, het platform voor plaatselijke artiesten, wat hun discipline ook moge zijn. Het kan gaan om beeldende kunst, fotografie, literatuur, muziek en noem maar op. Met Demo Days spitst Oaze zich toe op de muzikanten. Zo kunnen beloftevolle, meestal jonge bands een duwtje in de rug krijgen.

Subsidies mogelijk

“We willen graag benadrukken dat ook de groepen of individuele muzikanten die de Demo Days niet winnen, tal van mogelijkheden tot ondersteuning en subsidies kunnen krijgen”, zegt Bert Nauwynck. “Ze dienen zich enkel op Oaze te registreren en contact met ons te zoeken. We proberen groepen bovendien te helpen bij het vinden van geschikte repetitieruimtes, wat zeker niet altijd evident is. Onze oproep luidt: blijf in geen geval op je eilandje zitten.” (JS)

Info: www.oaze.be en vi.be