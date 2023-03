Nog tien kandidaten voor de Gouden Hoed 2023

Wie maakt kans om dit jaar de prestigieuze prijs ‘De Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed’ te winnen? Een professionele achtkoppige vakjury, onder leiding van Chris Dusauchoit, selecteerde hiervoor vorig weekend 10 cartoonisten die kans maken op een geldprijs van 5000 euro en eeuwige cartoonroem.

De voorzitter kreeg hiervoor professionele ondersteuning van cartoonist Steven Degryse (Lectrr), cartooniste Floor Denil, illustratrice Iris Van Robays (De Standaard), actrice/comedienne Sarah Vandeursen, galeriste Sofie Van de Velde, cartooniste Inge Heremans (Ilah) en Toon Horsten (Standaard Uitgeverij).

Het Cartoonfestival Knokke-Heist is in 2023 aan zijn 62ste editie toe en vindt plaats van zaterdag 8 juli tot en met zondag 27 augustus in Cultuurcentrum Scharpoord. Elk jaar wordt in het kader van het Cartoonfestival de internationale cartoonwedstrijd ‘De Grote Prijs Knokke-Heist Gouden Hoed’ georganiseerd.

Naast de Gouden Hoed strijden de cartoonisten ook voor de Zilveren Hoed en 2.000 €, de Bronzen Hoed en 1.000 €. De prijs van het Publiek bedraagt 500 €.