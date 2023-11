Nieuwpoort imponeert met lichtspektakel Waar Water Was, maar door aangekondigde stormweer is er donderdag geen show

Op woensdag 1, vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2023 vindt in Nieuwpoort het prestigieuze herdenkingsproject Waar Water Was plaats. Aan de hand van een historisch lichtspektakel met belevingstocht wordt het verhaal van de onderwaterzetting in 1914 tot leven gebracht. Decor voor het grootste evenement is de site rond sluizencomplex De Ganzepoot. Ondertussen zijn reeds 7.000 tickets verkocht, maar er zijn nog steeds tickets verkrijgbaar.

In 2023-2024 richt Toerisme Vlaanderen het themajaar Landscapes in. Met dit herdenkingsproject wordt de erfenis van de Groote Oorlog opnieuw in de kijker gezet, specifiek de impact die de vijandelijkheden van toen op het landschap hebben nagelaten. Voor West-Vlaanderen leidt provinciebedrijf Westtoer de uitwerking van alle Landscapes-activiteiten in goede banen.

Nieuwpoort pakt in het kader van Landscapes uit met het ambitieuze Waar Water Was, legt schepen van Toerisme, Cultuur en Oorlogsherdenking Ann Gheeraert uit: “Bij de oproep voor projecten in het kader van dit themajaar was er bij Stad Nieuwpoort meteen veel animo om een nieuw, memorabel verhaal te schrijven. Het centrale thema ‘landschap’ was een uitnodiging om de streek van de onderwaterzetting via een originele invalshoek in de kijker te plaatsen. Het resulteerde in het impressionante ‘Waar Water Was’. Het historisch lichtspektakel met belevingstocht focust op het verhaal van de onderwaterzetting in 1914, toen vanuit onze stad de IJzervlakte onder water werd gezet om het Duitse leger een halt toe te roepen.”

Van de makers van De Grote Schijn

Waar Water Was wordt ingericht op de plek waar de gebeurtenissen van ruim een eeuw geleden zich voltrokken: op en rond het sluizencomplex De Ganzepoot. De geschiedenis van de inundatie wordt er tijdens een anderhalf uur durende belevingstocht verbeeld via indrukwekkende projecties en intieme geluids-, klank- en video-installaties.

Het historisch lichtspektakel werd vormgegeven door regisseurs Piet Winten en Christophe Van Hostauijen en geproduceerd door Mundomatic. Zij zijn de creatieve geesten achter het befaamde audiovisueel totaalgebeuren De Grote Schijn dat jaarlijks in het Antwerpse Rivierenhof en in Kralinge Bos in Rotterdam plaatsvindt. Speciaal voor dit project schreven zij een spektakel met een unieke beleveniswaarde dat focust op het door oorlog getekende Nieuwpoortse landschap.

Burgemeester Geert Vanden Broucke volgde de avant-première op dinsdag 31 oktober 2023 mee en is in zijn nopjes over wat zij hebben neergezet: “De gebeurtenissen van ruim een eeuw geleden hadden een grote impact en moeten we blijven vertellen. Dat doen we onder andere via hoogkwalitatieve evenementen zoals ‘Waar Water Was’. De talentvolle crew achter dit unieke spektakel werkte een script uit dat de historie van 1914-1918 op onnavolgbare wijze terug tot leven wekt. Door het verhaal op te voeren op de Ganzepootsite, het feitelijke decor van het epos van de onderwaterzetting, plaatsen we de toeschouwer middenin de actie. Deelnemers wandelen letterlijk in de voetsporen van Hendrik Geeraert over en langs de sluizen. Hiertoe zijn zelfs twee nieuwe, tijdelijke bruggen gebouwd. Onderweg ervaar je de ene beklijvende scène na de andere, telkens met een ander thema en gevoel. Een onvergetelijk gebeuren!”

De ticketverkoop voor Waar Water Was is een groot succes, ondertussen zijn 7.000 tickets de deur uit. Toch zijn er ook voor de late gegadigden nog plaatsen beschikbaar. Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dienst Toerisme, bezoekerscentrum Westfront en via www.visit-nieuwpoort.be. De ticketprijs bedraagt 16 euro, kinderen tussen 2 en 12 jaar betalen 12 euro. Er worden tickets aangeboden voor verschillende tijdsblokken tussen 18 en 21 u. op woensdag 1, vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2023.

Geen Waar Water Was op donderdag 2 november

Normaal gezien zou Waar Water Was ook plaatsvinden op donderdag 2 november 2023. Omwille van de slechte weersvoorspellingen ziet de Stad zich verplicht om het historisch lichtspektakel op deze ene dag volledig te annuleren.

Tickethouders voor donderdag 2 november 2023 worden persoonlijk op de hoogte gebracht van deze annulering. Wie een ticket kocht voor een tijdslot op deze dag, kan op vertoon van zijn ticket het spektakel op één van de drie andere eventdagen bijwonen. Op woensdag 1 november 2023 kan men aansluiten vanaf 20 uur. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november 2023 kan dat vanaf 18 uur.

Tickethouders hoeven hiervoor niets te ondernemen, ze kunnen aansluiten op een andere dag naar keuze. Wie vragen heeft over gekochte tickets, kan tijdens de openingsuren (9.30 tot 12.30 u. en 13.30 tot 17 u.) terecht in het toeristisch infokantoor in Nieuwpoort-Bad.