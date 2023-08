Nieuwmunster viert Bartholomeusfeesten: Elfde editie staat helemaal in het teken van de fiets

Na de jubileumuitgave van de Bartholomeusfeesten, rolt Nieuwmunster vrolijk verder. Dat is althans het idee achter het thema van deze elfde editie, die volledig in het teken staat van de fiets: ‘Nieuwmunster rolt’ van 18 tot 20 augustus.

De elfde Bartholomeusfeesten worden op vrijdag geopend. Om 20.30 uur kan je in de fietskerk van Nieuwmunster genieten van de film Juste Ciel, het verhaal van vijf prettig gestoorde nonnen die meedoen aan een wielerwedstrijd.

Gevarieerd programma

Zaterdag barst het feest helemaal los en kan je komen proeven van al het lekkers dat de streek te bieden heeft: het dorpsplein van Nieuwmunster wordt dan voor de negende keer omgetoverd tot een gezellige boerenmarkt. Ambachten, hobbyteelt, landbouw- en streekproducten worden er van 14 tot 18 uur aan de man en vrouw gebracht, en uiteraard blijven we in thema: wielerfanaten kunnen het al fietsend tegen elkaar opnemen in ruil voor een heerlijk glaasje appelsap van lokale boomgaarden. Om 15 uur is er een rondrit voor oldtimertractoren, tussen 19 en 21 uur houdt de tweede editie van de strobalenrun de Nieuwmunsternaars in de ban. Ambiance verzekerd! Doorheen de dag kan je ook trekpaardendemonstraties bijwonen en zijn er tal van leuke activiteiten voor groot en klein. Op zondag vindt om 10 uur de processie en fietszegening plaats, gevolgd door een groot dorpsfeest met maaltijd. Het patroonfeest van de heilige Bartholomeus lokt jaarlijks vele bezoekers naar Nieuwmunster. “De Bartholomeusfeesten zijn een mooie traditie. Ze bieden een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en vriendschapsbanden verder aan te halen. Ook dit jaar weer is er een gevarieerd programma voor jong en oud”, zegt schepen Noël Delaere, zelf een nieuwkomer in het dorp.