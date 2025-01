Nieuw Wijnendaals muziekfestival Cat Fest: “Leven in brouwerij brengen”

Met Cat Fest heeft Torhout er een fonkelnieuw muziekfestival bij. Het heeft plaats op zaterdag 8 februari om 20 uur in de Wijnendaalse parochiezaal en wordt georganiseerd door Crazy Copy Cats, de vzw achter de gelijknamige, nieuwe Torhoutse covergroep. Er klimmen drie bands op het podium.

Eerst speelt Rivers of Haze, een debuterend covergroepje uit Wijnendale. Daarna is het de beurt aan de Nederlands-Belgische formatie Oakdust. Die band treedt voor het eerst onder die naam op en brengt hardrocknummers van eigen makelij. Tot slot volgt er een optreden door de organiserende Crazy Copy Cats, twee dames en drie heren. Zij spelen als party-coverband vrolijke pop en rock vanaf de seventies tot nu.

Crazy Copy Cats groepeert gitarist Franky Andries (Houthulst), zangeres-bassist Griet Pecceu (Torhout), zangeres Wendy Schreel (Wijnendale), drummer Kristof Dieryckx (Ichtegem) en zanger-gitarist Peter Bogaert (Wijnendale). “We zijn een groep vrienden die voor ons eigen plezier spelen en vooral voor het plezier van de toehoorders. We putten uit een repertoire van meer dan 30 covers en geven er een eigen twist aan.”

Graag elk jaar Cat Fest

Crazy Copy Cats bestaat sinds februari 2024 en heeft al een tiental optredens achter de rug. Na zowat elk concert volgt er een nieuwe boeking: de mond-tot-mondreclame doet wonderen.

“Eind juli hebben we onze vzw opgericht, wat het mogelijk maakt om zelf een festival te organiseren”, zegt Kristof Dieryckx. “Het is de bedoeling om elk jaar opnieuw met Cat Fest uit te pakken. We spelen in een klassieke bezetting en amuseren ons. Met Cat Fest willen we in Wijnendale leven in de brouwerij brengen.”

“De deuren voor Cat Fest gaan al om 19 uur open. Een consumptie kost maar 2 euro. We genieten de steun van het platform Oaze en zijn daar natuurlijk blij om.”

De band Crazy Copy Cats repeteert in Kortemark. “We werken momenteel hard om op Cat Fest te kunnen schitteren.” (JS)

De tickets kosten 10 euro. Ze zijn te koop via de bandleden van Crazy Copy Cats, via de Facebook-pagina van de groep en in Topdisc op de Markt. Onder de 16 jaar gratis.