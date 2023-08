Niels zorgt voor Europese primeur: Groothertog van Flandrensis organiseert conventie in Ieper

Ieper heeft op zaterdag 12 augustus opnieuw heel wat ministers, royalty en ambassadeurs te gast. Deze keer gaat het echter niet om koning Charles of president Macron, maar om de staatshoofden van micronaties als Satoshi, het Prinsdom Hélianthis en Noseland. Ze komen naar Ieper voor MicroCon, een conventie voor micronaties die dankzij groothertog Niels Vermeersch van Flandrensis voor het eerst in Europa neerstrijkt.

Niels Vermeersch (35) uit Sint-Juliaan is getrouwd met Delphine Soenen en papa van Ferre (8), Joppe (6) en Jasse (1). Hij werkt in het Jan Yperman Ziekenhuis als data protection officer. Tegelijkertijd is Niels al 15 jaar groothertog van de micronatie Flandrensis. “In 2008 had ik als student wat tijd over. Toevallig las ik op het internet iets over micronaties en toen dacht ik: waarom er niet zelf eentje oprichten? Voor alle duidelijkheid: een micronatie is geen ministaatje zoals Andorra of Monaco. Het is een piepkleine geografische of virtuele eenheid die lijkt op een land of staat, maar die niet politiek erkend wordt zoals bijvoorbeeld Transnistrië. Wereldwijd bestaan er enkele honderden, van slaapkamers tot boorplatformen in internationale wateren. Sealand, gelegen voor de Engelse oostkust, is het bekendste voorbeeld.”

Flandrensis

Als student geschiedenis koos Niels destijds voor een middeleeuws concept. “Koninkrijken en prinsdommen bestonden al, dus werd het een groothertogdom. De naam is simpel: Flandrensis is de Latijnse benaming voor Vlaanderen. De eerste jaren bestonden we gewoon uit een groep vrienden die bijvoorbeeld een nationaal kampioenschap bowling of de Slimste Flandriaan organiseerden, maar na verloop van tijd kwamen we op het idee om iets te doen rond ons territorium: vijf eilandjes op Antarctica die we claimden op basis van een creatieve interpretatie van de Antarctic Treaty uit 1959. Omdat we redelijk klimaatgezind zijn werd ons motto: the only country in the world that doesn’t want humans on its territory. Zo begon Flandrensis een eigen leven te leiden als klimaatbeweging.”

Conventie

Flandrensis blijft dan ook niet onopgemerkt. De micronatie heeft een pagina op Wikipedia, wordt vermeld door professoren in boeken en stond onder andere in The Washington Post en Le Monde. In 2022 verkreeg Flandrensis zelfs accreditatie als observer in het UN Environmental Program. Zelf bezocht Niels al tal van andere micronaties en ging hij eerder al naar de VS om MicroCon bij te wonen, een tweejaarlijkse internationale conventie voor micronaties. “Dit jaar vinden er echter twee MicroCons plaats, één in de VS en één in Ieper. De conventie in Ieper wordt de eerste ooit in Europa”, vertelt Niels. “Veel micronationalisten en academici zakken af naar Ieper om hun kennis en ervaring met elkaar te delen. Ze komen onder andere uit Amerika, Canada, Wales, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk en Zweden. In totaal verwelkomen we vertegenwoordigers van 25 micronaties.”

“Het territorium van Flandrensis bestaat uit vijf eilandjes op Antarctica”

Onder andere Jean-Pierre Pichon en Olivier Martinez staan op de gastenlijst. “Zij doopten het Franse stadje Aigues-Mortes in 2012 om tot een prinsdom. Wat begon als een parodie op hun buren uit Monaco is vandaag een toeristische troef. Ze lanceerden zelfs een eigen munteenheid met lokale zelfstandigen”, vertelt Niels. “De Amerikaanse radio-dj Randy Williams had als doel om alle 195 landen in de wereld te bezoeken, tot hij door Covid-19 plots Amerika niet meer uit mocht. Dan richtte hij in 2021 maar zijn eigen land op in een stukje Californische woestijn: Slowjamastan. Ook Kevin Baugh is van de partij. Hij richtte in 1977 Molossia op met zijn neef als hobby en 40 jaar later verwelkomt hij er jaarlijks bussen vol toeristen. De Duitse professor Sandra Peterman van de universiteit van Mainz, een van de wereldwijde autoriteiten op het vlak van micronaties, komt de resultaten van haar meest recente onderzoek presenteren. We verwelkomen zelfs een Slovaakse en Poolse filmcrew die een documentaire maken over het fenomeen micronaties.”

30.000 burgers

Niels organiseert de conventie samen met Yvan Bertjens (37) uit Bilzen. “Hij is sinds 2016 ambassadeur en sinds 2021 minister van Buitenlandse Zaken van de Zweedse micronatie Ladonia. Deze micronatie zag het levenslicht in 1996 toen de Zweedse artiest Lars Vilks de onafhankelijkheid uitriep om zijn kunstwerk, gelegen in een natuurgebied, te beschermen tegen Zweedse bureaucratie. Dat deed hij met succes en intussen telt Ladonia meer dan 30.000 burgers wereldwijd.”

Op de agenda van de conventie staan onder meer voordrachten over het managen van een micronatie, de impact van micronationalisme op je persoonlijke leven en de relatie met de pers. MicroCon wordt afgesloten met een bezoek aan de Last Post om 20 uur.