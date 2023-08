Newport Drivers Days in september gaat niet door: “Stad schroeft subsidie van 100.000 euro terug naar… 0 euro”

Newport Drivers Days is een gekend evenement in het najaar in Nieuwpoort. Pareltjes op vier wielen komen samen in het Prins Mauritspark om zich te showen aan duizenden mensen. Het moest op 16 en 17 september plaatsvinden, maar wordt geschrapt. De reden? Een gebrek aan steun van het stadsbestuur. De organisatie en burgemeester, die zelf een deelnemer was aan het evenement, reageren.

‘Ondanks het grote succes van Newport Drivers Days 2022, zijn wij bij gebrek aan steun vanuit het stadsbestuur als organisatie genoodzaakt de editie van dit jaar eenmalig te annuleren. Houd zeker onze website en social media in de gaten voor meer nieuws over toekomstige edities en verdere updates.’ Die mededeling op de website van Newport Drivers Days vraagt om verduidelijking.

Geen subsidie

“Vorig jaar konden we rekenen op een subsidie van 100.000 euro van het Nieuwpoortse stadsbestuur”, reageert Christophe Vandenbussche, één van de vennoten achter het evenement. “Die steun was broodnodig want het evenement kost handenvol geld. Bij een nieuwe aanvraag voor de editie van dit jaar kregen we echter een aangetekende brief van het stadsbestuur waarin te lezen stond dat er geen subsidie meer gegeven zou worden. Een echte reden voor de schrapping van die 100.000 euro werd niet gegeven.”

“Zonder die tegemoetkoming wordt het risico te groot. We hebben nog geprobeerd om extra sponsors aan te trekken, maar in deze moeilijke economische tijden is dat niet simpel. Daarom hebben we besloten om de vijfde editie van de Newport Drivers Days te schrappen.”

Keuzes

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V), zelf deelnemer aan het evenement, reageert: “Uiteraard is het jammer dat de organisatie het niet zelfstandig kan organiseren. Vorig jaar kwamen ze met een businessplan. Het gebeuren kreeg een nieuw elan en daarom hebben we het evenement gesubsidieerd. Dit jaar leggen we met ons budget andere accenten. Ik denk maar aan de succesvolle Heksenfeesten, het Nostalgie Beach Festival en dit najaar het spektakel ‘Waar water was’ bij het sluizencomplex in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en Westtoer. Daarnaast willen we ook ons bezoekerscentrum Westfront extra in de kijker zetten.”

“Als beleid moeten we keuzes maken. Ik zeg niet dat de deur definitief gesloten blijft. Er is altijd ruimte voor een gesprek maar of er volgend jaar alsnog een editie komt, weet ik niet. Of er dan wel budget zal zijn, is nu nog niet duidelijk. We hebben eenmalig een steun gegeven en het is jammer dat het evenement nu niet op eigen benen kan staan.” (GUS)