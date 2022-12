Natourcriterium in 2023 toch nog op hetzelfde parcours, daarna verhuizing naar Polenplein

“Het dertiende Dovy Natourcriterium vindt in 2023 plaats op dinsdag 25 juli”, vertelt Thomas Verhaeghe, voorzitter van Roeselare Koerst.

“Het parcours zal hetzelfde zijn als afgelopen jaar. We hebben van de stad de verzekering gekregen dat we nog een jaar de Moermanparking mogen gebruiken. Wij zullen er alleszins alles aan doen om de gele trui naar Roeselare te halen en ook Remco Evenepoel willen we graag in Roeselare. Bovendien spelen we met de idee om voor het criterium een oud-kampioenenwedstrijd te organiseren met kampioenen als Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck en andere.”

In 2024 zal de Moermanparking niet meer gebruikt kunnen worden. Dan verhuist het hele circus normaal naar het Polenplein waar je ook museum Koers hebt, het VTI zou er ook een rol in spelen.