Molenaarelst kan eindelijk toch het jubileum vieren, wijkfeest is aan 40ste editie toe

De inwoners van de Molenaarelst hebben door corona veel geduld moeten oefenen, maar kunnen dan toch de 40ste editie van de wijkfeesten vieren. Op 5, 6 en 7 augustus staan familie en vriendschap centraal.

“We zien onze feesten als een echte volkskermis waarbij iedereen van de wijk aan zijn trekken kan komen en we proberen onze prijzen zo laag mogelijk te houden”, zegt voorzitter Stefaan Vermeulen.

“Als werkgroep vinden we het ook leuk om de wijk een feestelijke aanblik te geven. Zo hangen we in de straten van Molenaarelst tijdens de periode van de wijkfeesten vlaggetjes met het logo van onze mascotte, onze mier Willem van de Marul. Zo weet iedere passant dat het hier feest is. Onze jubileumeditie van 40 jaar kon wegens corona niet doorgaan en daarom pakken we nu uit met een feestelijk programma.”

Programma

Op vrijdag 5 augustus is er de Marultocht in samenwerking met de Drevestappers. Starten kan vanaf 7.30 uur tot 15 uur. Om 14 uur start een seniorennamiddag. Voor 8 euro per persoon kan genoten worden van ‘The Gipsy’s’ en worden pannenkoeken geserveerd. Vooraf inschrijven bij Hilde of Stefaan (0478 94 25 15 of 0476 71 07 98).

Om 18.30 uur opent de erfgoedhalte CO7, gevolgd door de officiële opening van de kermis en de tentoonstelling. Zaterdag 6 augustus start men om 9 uur met een vinkenzetting door KM De Staalbekken. Van 14 tot 16 uur is er een wandelzoektocht met volksspelen (5 euro), om 18.30 gevolgd door de prijsuitdeling.

Om 20 uur is er de muzikale avond met optredens van Jan Wuytens & The Sonny Boys, Herbert Verhaeghe en Paul Bruna. Inkom 15 euro. Vroege vogels kunnen op zondag 7 augustus vanaf 6 uur naar de rommelmarkt. Om 11.30 is er een aperitiefconcert met Passe Partout en mogelijkheid tot middagmaal. Op het menu staan warme beenham met frietjes en verse groentjes. Volwassenen betalen 16 euro en kinderen 8 euro. Inschrijven tot en met 30 juli bij Eddy Blondeel (051 77 02 86 of 0478 65 29 78).

Alle activiteiten vinden plaats bij de feesttent in de Spilstraat. Tijdens het weekend worden ook een schietkraam, springkasteel, eendjesviskraam en kindergrime voorzien.