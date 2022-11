‘Moat’ uit Zedelgem meest gesmaakte bier op Brugs Bierfestival

Op de veertiende editie van het Brugs Bierfestival, dat in april in het BMCC plaatsvond, vielen er meer dan 600 bieren te proeven en konden de bezoekers hun stem uitbrengen. ‘Moat’ van de gelijknamige bierfirma uit Zedelgem viel het meest in de smaak.

Voorzitter Marc Vandepitte van de Brugse Autonome Bierproevers (BAB) overhandigde maandagavond in Het Bierpaleis in Brugge de gouden trofee ‘De Keuze Van De Bezoeker’ aan Steven Dhont en zijn kompanen van Moat. Het zilver was voor ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ van bierfirma BramBrass uit Zwevegem en het brons voor ‘Cuvée De Meester’ van brouwerij De Meester uit Lendelede.

“Het zijn stuk voor stuk pareltjes aan de Belgische bierkroon, en zelfs aan de West-Vlaamse bierkroon. Dat is toeval, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit niet alleen toeval is. West-Vlaanderen is goed bezig”, aldus Marc Vandepitte.

Prijsbeest

Het is niet de eerste keer dat Moat in de prijzen valt, vertelt Steven Dhont. “Op de World Beer Awards wonnen we met Moat al driemaal brons, eenmaal zilver en eenmaal goud.”

Ook op het jongste Brugs Bierfestvival was Moat goed voor goud. “Moat is dan ook een volwaardig bier met een volle smaak en lichte citrustoetsen. Een echt aperitiefbier, en zeer toegankelijk. Met een sympathieke en herkenbare naam, want bier drink je meestal met ‘moaten’, en daarom hebben we er op het Bierfestival ook een leutige stand van gemaakt.”

“Moat is een licht bier, je kan er dus meerdere van drinken. Het is een echt feestbier, en daarom zal Moat vanaf januari ook verkrijgbaar zijn op vat. Ideaal voor lokale evenementen zoals buurtfeesten of personeelsfeesten”, geeft Steven nog mee.

Het volgende Brugs Bierfestival vindt plaats op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023. In 2024 zal dat op 14 en 15 september zijn, en dat wordt ook het vaste weekend in de toekomst. Info: www.brugsbierfestival.be, www.babvzw.be.

(CGRA/foto CGRA)