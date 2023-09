Metallica krijgt monument in Poperinge: “40 jaar geleden hadden ze hier hun eerste Belgische optredens”

In 1984 kwam de bekende metalband Metallica voor het eerst naar België, uitgerekend naar Poperinge. In hetzelfde jaar kwamen ze zelfs drie keer naar de Hoppestad. Volgend jaar, naar aanleiding van de veertigste verjaardag, pakken het stadsbestuur, en de toenmalige organisatoren van New Abasti Concerts en het Heavy Sound Festival uit met een tribute met een tentoonstelling, concerten, een quiz en een heus monument.

“Die drie concerten van Metallica in dat ene jaar waren hun eerste optredens in ons land. Als jonge snaken hadden ze toen nog geen miljoenen fans over de hele wereld, maar kenners zagen al snel dat de band een fenomeen zou worden. De bandleden waren toen zelfs nog te jong om bier te drinken, maar dat was buiten de Poperingse gastvrijheid gerekend. En dat zijn die jongens niet vergeten. De band met Poperinge werd behouden”, vertelt schepen Loes Vandromme (CD&V).

“Ons mailtje naar Metallica werd na drie uren al beantwoord, met akkoord voor monument en gebruik van hun logo’s”, zegt Matthias Breyne van de Cultuurdienst.

“In 1975 richtten we met Poperingenaars José Verbiese, Bertin Deneire en Patrick Tydtgat ‘Odil Concerts’ op”, zegt Eric Deroo. “We hadden ervaring met het organiseren van concerten van Kayak, AC/DC, Runaway, Van Halen, Motörhead, Rush en meer. Herman Scheuremans en New Abasti Concerts uit Diksmuide (die hen later overnam, red.), deden een beroep op onze expertise en hulp.”

Tributedagen

Van dinsdag 11 tot maandag 24 juni 2024 pakt men in de ‘betontempel’ zaal Maeke-Blyde uit met een eerbetoon aan Metallica. Op 11 juni speelt de coverband Magnetica het hele concert van februari 1984 na, aangevuld met recent werk. Op 12 juni wordt het monument onthuld met muziek van coverband ‘Meatallica’ met Geoffrey Vanderhaeghen en een koor. Er wordt ook een boek voorgesteld door metalkenner Hans Verbeke. Op 15 juni is er weer een concert van Meatallica en op 19 juni is er een quiz over Metallica. De hele tijd loopt er ook een expo. Wie nog affiches, kaartjes of memorabilia heeft van toen, kan die uitlenen aan de Poperingse Cultuurdienst.