Menen kiest voor Glazen Huis in strijd tegen eenzaamheid

December staat ook dit jaar opnieuw in het teken van solidariteit, tijdens De Warmste Week. Menen kiest net als vorig jaar voor het succesrecept van het Glazen Huis, en combineert het meteen met een kerstmarkt. “Eenzaamheid is een probleem dat we samen moeten aanpakken!”

Het is ondertussen al even incontournable geworden als kerstbomen en glühwein: De Warmste Week! Van 16 tot en met 20 december staat Vlaanderen in het teken van de solidariteit, met Brugge als uitvalsbasis voor het Glazen Huis. Menen installeert, als tweede stad in Vlaanderen, ook op de eigen Grote Markt, een Glazen Huis. “Net zoals vorig jaar zal stadsradio Jess FM er opnieuw live gaan uitzenden”, glundert schepen Kasper Vandecasteele (Voor 8930).

“Vanaf 1 euro kun je er een plaatje aanvragen, waardoor je bijdraagt aan het goede doel. In vergelijking met vorig jaar gaat de radio ook langer aan de slag, iedere dag van 14 tot 20 uur. Op woensdag 18 december is het dan weer de beurt aan de sportievelingen, tijdens de Warmathon. Lopen of wandelen?”

“Het maakt die dag helemaal niets uit! Het parcours start en eindigt aan het Glazen Huis en de 10 euro inschrijving gaat meteen naar het goede doel.” Ook de horecabazen van de markt trekken dit jaar mee aan de kar. Zij stampten een eigen kerstmarkt uit de grond.

“En daarvoor hebben we intussen al meer dan 20 standhouders weten te motiveren. De kerstmarkt gaat door op 20 december en zal meteen ook het sluitstuk van De Warmste Week vormen.”

Nauw aan het hart

Het thema van De Warmste Week is dit jaar eenzaamheid. “Het is een thema dat me nauw aan het hart ligt”, pikt schepen Angelique Declercq (Voor 8930) in. “Het is een probleem dat we samen moeten aanpakken en dankzij De Warmste Week is dat mogelijk.”

De actie bracht vorig jaar niet minder dan 11.400 euro op, waarvan de helft aan lokale initiatieven werd geschonken. Dit jaar zal het bedrag hopelijk stijgen, met een finaal cijfer dat tijdens de kerstmarkt bekend zal worden gemaakt.

(CLL)