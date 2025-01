Melkrock Tielt houdt ermee op: organiserende vzw last “pauze van onbepaalde duur in”

Na 25 edities laat vzw Heelal weten dat er dit jaar geen nieuwe editie van Melkrock in Tielt komt en dat er een ‘pauze van onbepaalde duur’ ingelast wordt. Of Melkrock ooit nog terugkomt, is niet duidelijk.

Kleinere festivalletjes hebben het in ons land al langer (erg) moeilijk. Zeker sinds corona gooiden heel veel organisatoren de handdoek in de ring, in de eerste plaats omwille van de stijgende kosten en terugvallende bezoekersaantallen. Voor vzw Heelal was dat niet anders. “Het zwaard van Damocles hing al een tijdje boven ons hoofd, ook al hebben we dat nooit zo gecommuniceerd”, legt covoorzitter van de vzw Nand Rogge uit. “De voorbije editie hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de bezoekers en de artiesten daar niets van merkten, maar de logistieke uitdagingen en de financiële druk zijn al langer een probleem.”

Dalend bezoekersaantal

Voor corona lokte Melkrock nog 1.850 bezoekers naar Tielt, maar sinds corona is de opkomst gestaag blijven dalen. “We zijn nooit meer boven 1.200 geraakt”, gaat Nand verder. “Voor onze 25ste editie hebben we ons uiterste best gedaan om ook de jongere generaties warm te maken, maar daar zijn we niet genoeg in geslaagd. We hadden een 700-tal bezoekers. Te weinig. In de huidige omstandigheden is het niet haalbaar om het festival te organiseren zoals we het zelf zouden willen. Zeker aangezien we kwaliteit willen blijven bieden. Met enkele bierbakken en een plank kom je er niet. Een tweede reden is dat het moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Er zijn de voorbije jaren wat mensen uit het bestuur gegaan en die vervang je niet zomaar. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers die de dag zelf mee helpen.”

Melkrock ontstond in 1998 in Café De Melkweg en groeide in de kwarteeuw daarop uit tot een kleine maar fijne vaste waarde in het Belgische festivallandschap. Elk jaar opnieuw werd Melkrock geroemd om de fijne sfeer op het festivalterrein. Op muzikaal vlak bleef Melkrock grote namen combineren met relatief onbekend talent. De leden van de vzw hadden steeds de vinger aan de pols, want in veel gevallen groeiden die onbekendere bands na Melkrock uit tot grotere namen. Maar aan al dat moois komt nu dus een einde.

Comeback niet uitgesloten

Hoe definitief dit einde is? Dat valt wat af te wachten. “We lassen een pauze in van onbepaalde duur, maar de vzw blijft bestaan en we zijn niet failliet”, gaat Nand verder. “In die zin staat niets een comeback in de weg. Misschien dat iemand van het bestuur binnen een paar jaar nieuw bloed weet te vinden en met een nieuwe, enthousiaste groep Melkrock nieuw leven inblaast. Dan stellen we trouwens graag onze kennis en onze ervaring ter beschikking. Maar nu gaan we in winterslaap. We kijken met trots en dankbaarheid terug op de waardevolle bijdrage die Melkrock gedurende al die jaren heeft geleverd aan de Tieltse muziek- en cultuurscène.” (SV)