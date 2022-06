Meer dan 700 middelbare scholieren genieten van festival Sunbeam in Diksmuide

Op het terrein Zonnestraal in Diksmuide vond vrijdag Sunbeam plaats. Een festival speciaal voor middelbare scholieren. Een mix van lokaal en nationaal muzikaal talent kwam tijdens de 18de editie van het festival op het podium. Duurzaamheid en veiligheid zijn de punten waarop sterk wordt ingezet.

Voor een hongertje konden de festivalgangers genieten van lokale producten, een loungedeelte met palletzetels zorgde voor een moment van ontspanning. De terugkeer van Sunbeam wordt gevierd met maar liefst 10 muzikale acts waarvoor stad Diksmuide het budget van vorige jaren verdubbelde

In de namiddag omstreeks 16.00 uur waren er al een 390 jongeren aanwezig, blij dat ze na 2 jaar opnieuw naar Sunbeam kunnen komen. Verspreid over het hele terrein hokten ze in groepjes samen om, te vieren dat de examens voorbij zijn, te genieten van de muziek en de sfeer.

Om 22 uur werd het totaal van toegangstickets afgeklopt op 721 stuks wat gezien de weersomstandigheden zorgde voor een heel geslaagd festival dat daarbij ook vredevol, zonder amok maar met heel veel ambiance is verlopen.

(AC)