Meer dan 6.000 kinderen, ouders en grootouders zakken af naar eerste Kids Festival in Oostende voor #LikeMe, CAMILLE en K3

De organisatoren van het eerste Kids Festival in de Aceg Wellington Hippodroom spreken van een groot succes. Duizenden kinderen, ouders en grootouders waren er zondag getuige van de danspasjes van hun oogappels tijdens de optredens van onder andere #LikeMe, CAMILLE en K3. “Verwachten dat het zo’n succes wordt doe je nooit, hopen wel”, klinkt het.

De eerste editie van het Ostend Kids Festival was meteen een schot in de roos. Organisatoren Olivier Orlans en Niko Geldhof van Blue Sky Concerts zijn dan ook dolgelukkig. Al willen ze er volgend jaar de kinderziektes helemaal uit.

“Na corona is het niet meer zo evident om iets te organiseren, maar we merken dat de knaldrang er nog steeds is, ook bij de kinderen”, zegt Niko Geldhof. “Het is een openluchtfestival, het is voor kinderen en jongeren en we hebben het weer mee, al heeft het weer daar niet veel mee te maken. De vooropgestelde capaciteit aan verkochte tickets werd al voor de voorspellingen bereikt. Maar het mooie weer is uiteraard meegenomen.”

De organisatie kwam meteen met enkele kleppers van formaat op de proppen en dankt uiteraard daar ook het succes van het Kids Festival aan. “We hebben het geluk gehad dat we CAMILLE nog voor haar deelname aan The Masked Singer konden boeken”, vervolgt Niko.

Pak extra volk

“Dat, en haar deelname aan Liefde voor Muziek, heeft haar populariteit de hoogte in gestuwd. Dat zorgt meteen ook voor een pak extra volk. Daarnaast treedt K3 sinds dit jaar op in een nieuwe formatie, met Julia erbij, en ook dat zorgt voor extra volk.”

“Mensen willen dolgraag Julia voor het eerst aan het werk zien. Bovendien blijft K3 immens populair. En ook #LikeMe is bijzonder hot momenteel. De combo van die drie, aangevuld met enkele andere artiesten en de locatie, maken van dit festival een topevenement.”

Volgend jaar beter

Op sociale media regende het berichten van mensen die tevergeefs nog op zoek waren naar tickets. “We hadden evengoed het dubbele kunnen verkopen, maar dat had weinig zin gehad. We moeten ook de capaciteit aankunnen. Het is tenslotte de eerste keer en ongetwijfeld komen daar enkele kinderziektes bij kijken. We wilden zo weinig mogelijk ‘foutjes’, maar die zijn er wel geweest. Er waren hier en daar lange wachtrijen, maar we werken eraan om volgend jaar beter te doen”, aldus Geldhof.

Dat betekent dat er volgend jaar opnieuw een Kids Festival komt? “Ja, voorlopig hebben we met zaterdag 8 juli een nieuwe datum vastgeprikt, maar het kan natuurlijk dat die datum nog verplaatst wordt. Dat hangt af van verschillende factoren, maar uiteraard ook van de agenda van de artiesten. Welke artiesten? Dat is nog koffiedik kijken, maar ik weet dat de agenda’s van alle grote artiesten pas vanaf september worden open gezet voor het jaar erop. En we willen uiteraard opnieuw enkele kleppers naar Oostende halen”, besluit de organisator.

(JRO)