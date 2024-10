Meer dan 1.200 vogels in OC De Schouw in Lichtervelde

Zaterdag 9 november van 9 tot 20 uur en zondag 10 november van 9 tot 16 uur zijn er meer dan 1.200 vogels te zien tijdens de tentoonstelling voor kleur- en siervogels, in OC De Schouw, georganiseerd door De Witte Mus.

“Eén van de grootste en mooiste tentoonstellingen. De toegang is gratis”, vertelt bestuurslid Jurn Dely. “Op 9 november van 13 tot 17 uur en 10 november van 7 tot 22 uur is er vogelverkoop. Wij zorgen voor de ambiance, de aangename gesprekken en de verzorging van de vogels, terwijl ze een weekend bij ons op hotel zijn. Voor de bezoekers is het een verrijking om de vele vogels in hun prachtig verenkleed te bewonderen.”

(JW/foto Kurt)