Markt op Stelten XL in Diksmuide trekt heel wat volk

Maandag 15 augustus startte Markt op Stelten XL onder een stralende zon met af en toe een verfrissend briesje. Er was werkelijk voor iedereen wat wils, zo waren er voor de kinderen de springkastelen, de ballonnenclown en de feeërieke zeepbellen.

Wat dit jaar opviel was dat er ontzettend veel mensen, niet alleen van de buurtgemeenten, maar vooral een groot aantal Oost-Vlamingen en Antwerpenaren waren naar Diksmuide afgezakt en genoten van het hele gebeuren.

Iedereen vond het gezellig zowel op de Grote Markt als in het begijnhof dat op zich al veel lof kreeg omwille van het unieke kader, de Bloemmolens als op de Oostvesten. De boekenmarkt kon evengoed op tal van bezoekers rekenen en de gezellige terrasjes zaten afgeladen vol.

De artiesten brachten ludieke stukjes, fijne toneeltjes, acrobatie, een jongleur zette zijn beste beentje voor en de muziekgroepjes konden meteen de harten van de toeschouwers veroveren, kortom een drukbezochte en goed gesmaakte editie, hoewel een paar mensen met heimwee denken aan het vroegere Park op Stelten in de groene setting van het park.

Ontspannen sfeer

Ook burgemeester Lies Laridon en schepen van evenementen Katleen Winne genoten van het hele gebeuren. “ Ik ben heel tevreden er was veel volk, er heerste een bijzonder ontspannen sfeer en er was een grote diversiteit zowel in de acts die van ludiek tot ernstiger gingen als in de plaatsen waar het doorging , zo was het op de Grote Markt wat drukker, in het begijnhof wat intiemer maar er was ook een grote diversiteit aan mensen op de been: zowel jongeren als ouders met kinderen als de rijpere generatie waren aanwezig en genoten samen van het evenement.”

Schepen van evenementen Katleen Winne voelt zich gelukkig. “ Ik ben zeer gelukkig dat we de Diksmuideling en de andere bezoekers hebben kunnen gelukkig maken met dit evenement, ik zag heel wat verbaasde, ontroerende en lachende gezichten. Ik ben dankbaar voor allen die hier aanwezig waren maar ook voor alle medewerkers en gezelschappen en blij dat de weergoden ons goed gezind waren.”

