Lumen: het langste laser- en licht-spektakel van het land op de Zeedijk

Vanaf 26 februari pakt De Panne uit met Lumen, het grootste laser- en lichtspektakel ooit. En dat op de Zeedijk. Na de kick-off volgen nog 29 voorstellingen, die telkens starten bij valavond.

De Dynamic Dance Crew geeft het startschot op 26 februari om 18.30 uur met een wervelende dansshow. Daarna word je ondergedompeld in een kleurenzee van licht, onder begeleiding van de muziek van pianist Jef Neve. “We maken het supergemakkelijk”, zegt Peter Cappelle van Team Toerisme. “Je hoeft vooraf niet in te schrijven of te reserveren, want op de Zeedijk en het strand is plaats genoeg. Alles is gratis. Het spektakel speelt zich af over een lengte van 1,5 km, van het Leopold I-monument tot aan de Drie Wijsneuzen ter hoogte van het Canadezenplein, op tien locaties. Je kiest zelf waar je inpikt, maar bij voorkeur start je aan het Leopold I-monument of op het Canadezenplein.”

Regenboog van kleur

Lumen is het verhaal van het licht van de zon, dat in iets meer dan acht minuten door de ruimte reist om ons te bereiken, om ons te voeden en te verwarmen. Het licht van de sterren kan wel honderden jaren onderweg zijn vooraleer het zich als een fonkeling aan de nachtelijke hemel onthult. Zo kijken we als het ware terug in de tijd. “Maar nu willen we in De Panne resoluut vooruitkijken en met Lumen vooral een optimistisch verhaal brengen, van verbondenheid, amusement, verwondering en licht… Nu we eindelijk uit het coronadal geraken is Lumen hét evenement bij uitstek om de batterijen weer op te laden, met de heilzame werking van de zee en het strand en met een bijzonder spektakel. Dat kan je met het gezin, met vrienden of gewoon op je eentje, en de regenboog van kleur staat symbool voor hoe we allemaal met elkaar verbonden zijn.”

Op de website vind je de data van de 29 voorstellingen, waaronder ook een aantal specials, zoals de vier Plopsa Nights waar je Plopsafiguren ontmoet. Op 17 april is er een special met paasvuurwerk en op 23 april is het dansen geblazen met dj Sir Jacobs. De laatste voorstelling sluit af met een concert van het meisjeskoor Scala. (MVO)

Info: www.lumen-depanne.be