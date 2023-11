Lokale ondernemers brengen wijn, olijfolie en design samen op ‘A Taste of Design’ in Aarsele

Drie ondernemers uit de regio bundelen op 11 en 12 november onder de noemer ‘A Taste of Design’ de krachten voor een tweedaags evenement in de Hogenhovestraat in Aarsele. Het gaat om interieurzaak Maison Henri, wijndomein Hoogenhove en olijfolielabel Finca de Fran.

Aarselenaars Isabelle Guillemijn en Arne Barrezeele runnen in Roeselare al langer interieurzaak Maison Henri, maar het koppel heeft sinds kort ook een showroom in thuishaven Aarsele.

Wijndomein Hoogenhove

“Tijdens ‘A Taste of Design’ zal het grote publiek voor het eerst kennismaken met onze showroom in Aarsele die anders louter op afspraak open is”, zegt Isabelle. Tijdens het tweedaagse lifestyle evenement zal Maison Henri zowel grotere meubelen als kleinere decoratiespullen voorstellen. Ze bundelen er de krachten met de buren van wijndomein Hoogenhove, dat recent nog in de prijzen viel met hun schuimwijnen Polyd’or Brut en Polyd’Or Rosé. Beide wijnen zijn te verkrijgen tijdens de beurs. De derde ondernemer is Bavo Verstraeten uit Vinkt. Hij is de bezieler van het olijfolielabel Finca de Fran en stelt tijdens A Taste of Design in primeur verse Spaanse olijfolie voor uit het oogstseizoen 2023-2024. (SVA)

De showroom in de Hogenhovestraat 63 is op 11 en 12 november telkens open van 13 tot 19 uur. De toegang is gratis en er worden proevertjes aangeboden.