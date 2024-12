Liefde tussen de lijn in Parijse sfeer

Het minifestival ‘Liefde tussen de lijnen’, dat literatuur en liefde samenbrengt, trekt dit jaar naar Parijs. Er zijn zeven activiteiten met als hoogtepunt een weekend met schrijvers en muzikanten op 15 en 16 februari.

“In de bibliotheek gaan we tijdens de poëzieweek tussen 30 januari en 5 februari aan de slag met weesgedichten op ramen. Op donderdag 30 januari komt Mustafa Kor en op 14 februari houden we een bib-date, waarbij mensen elkaar kunnen overtuigen van hun favoriete boek”, zegt bibliothecaris Goedroen Verduyn over de drie gratis activiteiten.

KAAP gaat op zoek naar op wie Chris Lomme verliefd is tijdens Let Love Rule rond de liefdesbrief op 14 februari, met ook Peter Verhelst, Anke en Ymke Verschueren. Tickets kosten 14 euro in voorverkoop bij KAAP.

Weekend in Parijs

Tijdens het weekend van 15 en 16 februari is er Liefde tussen de Lijnen. Curator Hendrik Tratsaert : “De vorige edities draaiden rond een gevoel of situatie. Dit keer kiezen we Parijs als dé stad van de liefde. Er zijn veel auteurs die hun verhalen situeren in Parijs of er een band mee hebben.”

Het resulteert in ‘Parijs in verhalen’ op zaterdag 15 februari in De Grote post met Bent Van Looy, Sacha Colombe Scheck, Bart Moeyaert en Isolde Lasoen. Er is ook een afterparty met een band en politicoloog Dave Sinardet als deejay.

Op zondag staat Parijs als stad van schrijvers centraal met vanaf 11 uur Heidi Lenaerts, Margot Dijkgraaf, Adriaans Van Dis en muziek van An Pierlé.

Snel reserveren is de boodschap, want de 800 tickets gaan snel de deur uit. Verkoop op www.oostende.be/cultuur, aan het Uitloket in het stadhuis of bij Toerisme Oostende.

Poëziewedstrijd

De stad Oostende lanceert ook een oproep naar gedichten. De grootste poëzieprijs van het Nederlandse taalgebied is een begrip. De winnaar krijgt 3.000 euro. Karen van Schuerbeeck : “Iedereen kan twee niet gepubliceerde gedichten insturen. Een 7-koppige jury oordeelt en begin 2026 wordt de prijs uitgereikt.”