Lichtjesstoet in Avelgem trekt veel volk ondanks koude weer

Een colonne van 105 tractoren en landbouwvoertuigen brachten de Avelgemnaren massaal naar buiten zaterdagavond. De tweede Lichtjesstoet was alweer een schot in de roos.

Het gebeuren is een organisatie van de Kasterse Old Tractor Friends, de firma’s Christiaens-Vocke en Bert Muys i.s.m. de Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem en de gemeente Avelgem.

Versierde tractoren met kerstlichtjes zorgen voor extra kerstsfeer in de gemeente. “Na het succes van de eerste is nu ook de tweede editie een groot succes”, glundert burgemeester Lut Deseyn. “De tractoren verzamelden om 16:00 uur aan Jachthaven Kloron in Kerkhove. Daarna vertrokken ze om 16.30 uur voor een grote rondrit doorheen Kerkhove, Waarmaarde, Rugge, Avelgem, Outrijve en Bossuit.”

“Wat opviel was dat veel mensen langs het traject samenkwamen bij vuurkorven. We hadden natuurlijk geluk met het weer. Maar liefst 40 seingevers van de Kasterse Old Tractor Friends zorgden voor een feilloze tocht. Ook de samenwerking met de horeca was een succes. De cafeetjes langs het parcours deden goede zaken. Daar gaat het ons om.”

Meer dan vorig jaar

“Vorig jaar waren we met 66 tractoren, nu 105. Bij aankomst in de Kerkstraat zag ik enkel blije gezichten. Op deze manier zetten we ook onze landbouwers eens extra in de kijker. Avelgem leeft duidelijk,” aldus Lut.

Ook (mede)organisator Stijn Vercruysse was in de wolken. “De reacties waren alvast heel positief ”, vertelt Stijn. “Nu al smeden we plannen voor een derde editie volgend jaar. We hopen op dezelfde lijn door te gaan. Onze opzet was om mensen buiten en samen te krijgen en positiviteit te brengen in de kerstperiode. Daar zijn we denk ik in geslaagd. Als we een centje over hebben gaat dit naar het goede doel. We zijn dan ook heel tevreden dat alles naar wens verlopen is.”