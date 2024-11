Lichtjes aan de Leie viert tiende verjaardag: “Vorige edities overtreffen met lasers, lichtspektakel en magisch vuur”

Op zaterdag 30 november wordt Sint-Eloois-Vijve opnieuw omgetoverd tot een warm en sfeervol verlicht wandelparadijs. Na twee tussenstops langs het parcours eindigt de tocht op de populaire herfstmarkt. “We vieren onze tiende verjaardag en streven naar een ongeziene lustrumeditie om U tegen te zeggen”, klinkt het bij de organiserende Vijfse Middenstand.

Al een decennium traditie in Sint-Eloois-Vijve: de laatste zaterdagavond van november maakt het dorp zich op voor Lichtjes aan de Leie. Doorheen de jaren groeide het gebeuren uit tot een populair event met 4.500 wandelaars en nog meer bezoekers op de herfstmarkt. De Vijfse Middenstand haalt nu voor de tiende verjaardag van het evenement alles uit de kast.

“Lichtjes aan de Leie zal op 30 november de vorige negen edities overtreffen. We streven naar een ongeziene lustrumeditie om U tegen te zeggen”, vertelt Johan Vanhove, die samen met David Wyffels, Geert Sabbe, Hans Amez, Rudy Ovaere, Koen Delesie en Tony Devos de organiserende werkgroep vormt. “We stippelden opnieuw een wandeling van ruim 5 kilometer uit. Lichtjes, fakkels, kaarsen en ledverlichting wijzen de deelnemers de weg doorheen het dorp aan de Leie.”

24 chalets

“Ze ontdekken de meest idyllische plekjes van Vijve en zullen onderweg meermaals verrast worden door magisch vuur, lichtspektakels en een lasershow. Daar hebben we dankzij onze vele gulle sponsors nog meer in geïnvesteerd dan de voorbije edities. Onderweg voorzien we twee tussenstops met drank en hapjes én opnieuw een verrassing. De eindhalte is het kerkplein, waar er opnieuw een gezellige herfstmarkt wordt ingericht.”

Die herfstmarkt telt maar liefst 24 chalets, uitgebaat door lokale verenigingen. “De kraampjes waren in recordtijd volzet en we zitten zelfs al met een wachtlijst voor volgend jaar. De toegang tot het kerkplein is trouwens gratis. Deejays Peetje en Billy zorgen voor muziek en Stad Waregem trakteert om 22 uur met vuurwerk.”

Beatrun

Wandelaars kunnen tussen 18 en 20.30 uur vrij starten aan de kerk van Sint-Eloois-Vijve, richting de Schoendalestraat. Net als vorig jaar werkt de organisatie opnieuw nauw samen met Beatrun, dat de vrijdagavond plaatsvindt rond café en eventlocatie De Porcherie.

Lichtjes aan de Leie kost 10 euro in voorverkoop, kinderen betalen 6 euro. “We verwachten 4.700 deelnemers. Er zijn nog steeds enkele tickets beschikbaar.”