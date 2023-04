Lichterveldse Feeste op 8 juli met Laura Lynn

Op zaterdag 8 juli is er opnieuw de Lichterveldse Feeste aan OC De Schouw. Het programma start vanaf 17 uur.

Onder andere De Kemels en Zanger Geert zakken af naar Lichtervelde. En niemand minder Laura Lynn krijgt de eer om af te sluiten.

“Tussen de optredens door presenteren we de Top-50 Nederlandstalige muziek,” zegt Steven Bogaert. “Muziek die iedereen kan helpen kiezen. We roepen alle Lichterveldse inwoners, jong en oud, op om hun favoriete top-5 in te sturen via de website www.lichtervelde.be of via de invulstrook uit het infoblad Lichtervelde Leeft. Voor de kinderen hebben we een aparte top-10 voorzien, die wordt gedraaid om 17.30 uur. Daarnaast is er animatie voor de kinderen met een springkasteel, een clown en een ballonnenplooier. Uiteraard is er opnieuw een bar en zijn er eetkraampjes.”

Wie een handje wil helpen, kan zich aanmelden via het e-loket op www.lichtervelde.be of contact opnemen met de dienst cultuur van het gemeentehuis (051/72 94 41 of cultuur@lichtervelde.be). Verenigingen die met een eetstand willen staan, mogen zich ook aanmelden.