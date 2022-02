Lennert Vintevogel kijkt nu al uit naar Highlight: “We mikken op 9.000 festivalgangers”

Als er één Ieperling is die hoopt dat het nachtleven weer normaal wordt na corona is het wel Lennert Vintevogel (25). Niet alleen is hij een van de organisatoren van Highlight Festival, hij schuimt ook de fuiven in de streek af als dj Lennert V. en met zijn zijprojectje Les Amis én hij is vaste speaker bij Filou Oostende en actief achter de micro voor Volley Vlaanderen. “Als corona geen roet in het eten gooit sta ik eind februari zelfs in het Sportpaleis”, vertelt hij.

Lennert Vintevogel staat niet alleen graag achter de draaitafels tijdens feestjes, hij organiseert ze ook graag. Zo richtte hij in 2012 samen met Jeroen Crombez Cromvine op, waarmee hij tal van fuiven op poten zette in onder meer de Fenix. Het duo organiseerde ook The Garden in Zillebeke, dat uiteindelijk de kiem bleek te zijn van wat nu Highlight Festival geworden is.

Zie je een evolutie in het Ieperse uitgaansleven?

“Ja. Niels Pierpont (mede-organisator Highlight Festival, red.) is gestart met de Riba op de Vismarkt en dat is wel een kwaliteitsinjectie voor de Vismarkt. Hij had me trouwens gevraagd om er ook mee in te stappen. Dat heb ik dan niet gedaan om privéredenen. Op een bepaald moment moet je de focus leggen waar je prioriteiten liggen. Ik vind wat hij doet een mooi concept, maar om effectief ieder weekend effectief in de club te staan, dat zag ik niet zitten.”

Hoe kijk je terug op drie edities van Highlight Festival?

“Het is al een spannende rit geweest. Het is wel geestig dat je nu erkenning krijgt van dj’s en andere mensen in de sector. Ik denk ook dat we steeds met de voetjes op de grond gebleven zijn en haalbare ambities gesteld hebben om iedere keer mooi te evolueren. In dat opzicht zijn we content.”

Je bent ook speaker op basketwedstrijden. Wat houdt dat in?

“Dat is muziek draaien en van alles omroepen via de micro. Het basket in Oostende doe ik ondertussen al negen jaar. Sinds begin 2020 ben ik gaan samenwerken met de Kris Schoeters, de speaker van Antwerpen en doe ik nu ook volleybalwedstrijden en sommige wedstrijden van de Antwerp Giants in de Lotto Arena. Daardoor sta ik trouwens normaalgezien eind februari voor de eerste keer in het Sportpaleis om samen met Kris de bekerfinale van het volleybal te doen. Het Sportpaleis is toch iets dat op mijn bucketlist staat, zeker als dj. Daar kijk ik dus enorm naar uit. Normaal ging ik dat al eerder mogen doen, maat toen kwam corona. Dat was wel even balen.”

Ik heb me voorgenomen om in 2022 weer te basketten

Hoe heb je corona ervaren?

“Al bij al viel het nog mee. Wij doen het als hobby in bijberoep, maar er zijn veel mensen die het erger hebben, denk maar aan de leveranciers. Vandaar dat de actie Sound of Silence werd gelanceerd want het water stond hen effectief aan de lippen. Het deed deugd om die mensen afgelopen zomer terug te zien op het festival. Highlight Festival zelf is financieel stabiel, waardoor wij ook niets moesten vrezen. We hebben weliswaar voorschotten betaald, maar dat verlies is miniem vergeleken met wat de leveranciers verloren hebben.”

Voor de editie van 2021 zeiden jullie dat jullie steile ambities hadden voor Highlight Festival. Wat zijn de plannen voor 2022?

“We gaan sowieso voor een groter festival. Vorig jaar hadden we 6.500 bezoekers, maar dit jaar mikken we op 9.000. Voorlopig moet ik wel nog voorzichtig zijn om grote uitspraken te doen. Vorige week heb ik bijvoorbeeld nog samen gezeten met de stad, we moeten nog samen zitten met het Agentschap Wegen en Verkeer… Dat moet allemaal geregeld zijn voor we kunnen communiceren naar de buitenwereld toe. Maar we hebben grootse plannen.”

Hoe belangrijk is het voor jullie dat het festival in Ieper kan plaatsvinden?

“Dat was wel belangrijk en daarom vind ik het ook tof dat ik hier onder de Menenpoort mag staan. Ik ben trots op mijn stad. Ik vind dat je als inwoner ook een beetje ambassadeur van je stad moet zijn en als je dan de ambitie hebt om een festival te organiseren, waarom dan niet in Ieper? Ik denk dat we dat ook uitstralen en de stad ondersteunt ons daar ook in.”

Heb je nog andere hobby’s naast organiseren en plaatjes draaien?

“Ik heb me voorgenomen om in 2022 weer te basketten. Vroeger baskette ik op landelijk niveau, maar op een bepaald moest ik stoppen omdat ik aan de slag ging als speaker in Oostende, waardoor ik om de twee weken mijn ploeg in de steek ging moeten laten. Niet dat ik verwacht om weer hetzelfde niveau te halen. Het is voornamelijk voor de lol en weer die conditie te hebben, want vroeger stond ik toch scherper.” (lacht)