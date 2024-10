LEGO-fans klaar voor vierde Brick Mania in Harelbeke: “We gaan deze keer zelfs voor een wereldrecord”

Op zaterdag 2 en zondag 3 november komt Brick Mania voor de vierde keer naar Harelbeke, net als vorig jaar in CC Het Spoor. Het thema dit jaar is ‘Sport & Spel’. Brick Mania gaat ook voor een wereldrecord met 11.000 verschillende LEGO-minifiguren.

Brick Mania is de verzamelnaam van evenementen georganiseerd door leden van BeLUG, wat staat voor Belgian LEGO Users Group, de oudste en grootste club van LEGO-fans in België. De editie in Harelbeke wordt georganiseerd door de Harelbeekse kompanen Jonas Himpe en Andy Wouters. “We zijn beiden AFOLS, wat staat voor Adult Fans Of LEGO. LEGO is door de jaren heen een echte passie geworden, maar geen verslaving. Ik kan daar op mijn zolder uren mee bezig zijn om iets te bedenken of iets nieuws uit te proberen, maar ik kan evengoed rustig zitten kijken en genieten van mijn werk. Ik ben er ook niet elke dag mee bezig”, vertelt Jonas. “Ik maak zeer vaak vaste blijvende stukken, creaties eigenlijk, maar ook dingen die ik later herwerk of hergebruik.”

Er zijn meer dan 11.000 LEGO-minifiguren te zien, en daar willen ze een nieuw wereldrecord mee halen

Op Brick Mania is er opnieuw een grote variatie aan bouwwerken te zien, maar er zijn ook genoeg blokjes beschikbaar om klein en groot zelf te laten bouwen. Dit jaar is het thema ‘Sport & Spel’. “We voorzien dus ook heel wat spelletjes die je gewoon kan spelen”, aldus Andy. Verder is er ook een zoektocht, vooral bedoeld voor de kinderen, waarbij je meerdere sporten moet zoeken en herkennen. Als je ze allemaal gevonden hebt krijg je een LEGO-prijsje. Tenslotte zijn er meer dan 11.000 LEGO-minifiguren te zien, voor een nieuw wereldrecord met het hoogst aantalverschillende minifiguren in het Guiness World Records-boek. “Natuurlijk is er ook verkoop van nieuwe en tweedehands sets en onderdelen”, duidt het duo. Even bekomen kan in de bar waar een hapje en drankje te verkrijgen is.

“De bar wordt uitgebaat door vrijwilligers van het Rode Kruis en de opbrengst is voor de werking van de lokale afdeling Zwevegem-Harelbeke. Die zijn sinds 1 januari gefusioneerd om zo met verenigde krachten de mensen nog beter te kunnen helpen.”