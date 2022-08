Landelijke Gilde Oeselgem organiseert uniek Oldtimer Tank Event: “Tank die in 80 jaar niet meer in Vlaanderen te zien was, is terug”

De Landelijke Gilde Oeselgem pakt op zaterdag 20 augustus uit met een voor Vlaanderen uniek Oldtimer Tank Event waar oorlogsvoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en ook een exemplaar uit de Eerste Wereldoorlog worden geshowd.

De eerste contacten van Jan Teerlinck namens de Landelijke Gilde Oeselgem met een aantal verzamelaars van zwaar militair tuig, dateren al van 2014, toen een aantal voertuigen te bewonderen was op de jaarlijkse Halloween-griezeltocht van de vereniging. Toen rijpte het idee om een en ander eens in een specifiek evenement te gieten, maar mede door corona komt het er pas dit jaar van.

Groot weiland

De plaats van gebeuren is het grote weiland langs de Brugstraat in Oeselgem, een locatie met een symbolische waarde. “In de bloederige meidagen 1940 was dit letterlijk het slagveld tussen de Belgische en de Duitse troepen”, zegt Teerlinck. “Nu vormt deze grond het decor voor een eenmalig evenement van en voor liefhebbers van prachtig gerestaureerde militaire voertuigen uit de periode ‘40-’45. Brullende stermotoren, zachtlopende zescilinders, geknars van bijna 20 rupsvoertuigen… Allemaal van heel dichtbij te bekijken en in actie te zien. Om 14 uur vormt een defilé van het rollend materieel, aan elkaar gepraat door een professionele commentator, het hoogtepunt van de themadag.”

Alles gebeurt met respect voor wat er zich afspeelt in Oekraïne

Stevige primeur

De Landelijke Gilde Oeselgem heeft een stevige primeur te pakken. “Een originele Duitse STUG III Ausführung G met de Maybach 12 cilinder wordt vanuit een Nederlands museum aangevoerd. Het is van 1944 geleden dat dit type nog op Vlaamse bodem reed. Andere tanks komen vanuit onder meer Retie en Frasnes-lez-Anvaing naar Oeselgem. Behoorlijk duur transport, vandaar dat we ons voornemen om het evenement gratis te maken, moesten laten varen.” Volwassenen betalen 10 euro toegang, voor kinderen van 6 tot 12 jaar is het 6 euro. Wie jonger is, mag er gratis in.

Om 10 uur opent het tentenkamp met living history, wat de aanwezigheid van onder meer een veldkeuken, radiopost en veldhospitaal impliceert. “Er zijn doorlopend demonstraties zoals een gevechtsdrill met SDKFZ 251, salvo’s 25-ponders door First Belgian Field Battery, enzovoort. Maar er wordt geen veldslag nagespeeld. Daarvoor is ons medeleven voor het leed dat de Oekraïense bevolking momenteel wordt aangedaan te groot.”

Om 18 uur loopt het Oldtimer Tank Event op z’n einde en volgt er nog een optreden van coverband Playzone. “We hopen minstens 1.500 aanwezigen te mogen verwelkomen. Dit event zal niet alleen de echte liefhebbers, maar ook gezinnen met kinderen aanspreken”, besluit Jan Teerlinck.