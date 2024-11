Kunstenfestival Watou neemt even pauze: “Op zoek naar extra financiële middelen”

Er komt in 2025 geen volwaardige editie van Kunstenfestival Watou in de Poperingse deelgemeente. “Er komt een noodzakelijke pauze, maar niet zonder reden: de editie van 2026 wordt voorbereid en de organisatie gaat op zoek naar extra financiële middelen”, klinkt het bij de organisatie.

“Na drie succesvolle edities onder de creatieve leiding van Koen Vanmechelen gaat het Kunstenfestival Watou in 2025 een bijzonder jaar tegemoet”, klinkt het bij de organisatoren van het kunstenfestival dat jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers naar het Poperingse dorp lokt. “2025 wordt echter geen rustjaar wat activiteiten betreft. De stad lanceert een nieuw concept: MINIATUUR. Onder deze roepnaam zitten drie projecten die focussen op ‘klein maar zeer fijn’: een interactieve schilderijenzoektocht, een Pinkies verhalenzoektocht en de poëziefietsroute.

Schilderijzoektocht

De nieuwe interactieve schilderijzoektocht ‘Painting Hunt’ neemt deelnemers mee op avontuur door de Poperingse regio. De hoofdprijs is een origineel miniatuurschilderij van een gerenommeerde kunstenaar. Tien kunstenaars krijgen hiervoor een creatieopdracht. “Het is een speurtocht voor een publiek dat op zoek is naar iets bijzonders. High-end omwille van de exclusiviteit en de unieke beloning, maar toch voor een breed publiek omdat je kan deelnemen voor een zeer democratische prijs”, aldus schepen van Cultuur Loes Vandromme (CD&V). “De zoektocht maakt gebruik van een app die deelnemers verrast met digitale aanwijzingen en hints. We gaan voor actieve streekverkenning gekoppeld aan een unieke ervaring. Wie naast het originele kunstwerk grijpt, maakt nog kans op unieke belevenisbonnen zoals een restaurantbezoek of een groepsdeelname aan een escape room game.”

Pinkies

Daarnaast strijkt dus ook de Pinkies verhalenzoektocht in de zomer van 2025 neer in Watou. Pinkies zijn kleine mensjes die wonen in kleine huisjes. De verhalentocht richt zich op gezinnen met kinderen en iedereen die jong van geest is. De poëziefietsroute is stilaan een klassieker in de zomerprogrammatie van Watou. De route maakt een fietslus langs gedichtenpanelen en richt in 2025 de focus op kleine maar sprekende gedichten. Curator poëzie Michaël Vandebril staat in voor de selectie van dertien miniatuurtjes uit de hedendaagse Nederlandstalige poëzie. In 2025 wordt ook het iconische gedicht Land van Amen van Anton van Wilderode gerestaureerd.

Ondertussen wordt ook al volop gewerkt aan de editie van 2026. “Watou kan ook groots zijn in kleine dingen. Laat dat de baseline zijn voor 2025. Zo’n tussenjaar geeft ons voldoende doorlooptijd om voor 2026 opnieuw een topeditie van het kunstenfestival uit te werken”, aldus nog Loes Vandromme. “Als organisatie moeten we intussen ook op zoek naar de noodzakelijke subsidies. Poperinge investeert veel in het kunstenfestival, maar zonder extra middelen is het niet haalbaar. In het Vlaams regeerakkoord staat dat men de West-Vlaamse kunstenfestivals sterker in de verf zal zetten en zal helpen doorgroeien tot toonaangevende internationale culturele evenementen. Wij horen dat graag en hopen dat die ondersteuning volgend jaar concreet vorm krijgt.”