Kunst in het Sint-Andriesziekenhuis aan 250ste editie toe

Al meer dan veertig jaar siert kunst de wanden van de inkomhal van het Sint-Andriesziekenhuis. Voor de 250ste keer al werd zaterdag een nieuwe expo geopend. Speciaal voor de jubileumtentoonstelling is werk te zien van liefst tien verschillende kunstkringen uit de brede regio.

“Het is erg mooi om patiënten even op hun passen te zien terugkeren zodat ze de werken kunnen bewonderen”, zegt algemeen directeur Peter Lauwyck, die even het woord nam tijdens de opening. “Ik hoop van harte dat dit een vaste waarde blijft in ons ziekenhuis en dat we er nog eens 250 tentoonstellingen kunnen bijdoen.” Ook Jonas Callens van de stedelijke kunstacademie van Tielt had niets dan lof voor de mooie traditie. “De waarde van beeldende kunst op het menselijke welzijn is niet te onderschatten. Kunst werkt therapeutisch en ik ben heel blij dat het ziekenhuis naast de wetenschappelijke en psychosociale hulp ook op kunst inzet. Het helende effect ervan is groter dan veel mensen vermoeden.”

Veertig jaar

De allereerste expo, waarbij individuele kunstenaars een selectie van hun werk toonden, dateert van 30 mei 1981. Sindsdien doet de inkomhal, waar overigens ook permanent een indrukwekkend werk van Nick Ervinck hangt, al veertig jaar lang onafgebroken dienst als expositieruimte. “Vandaag brengen we nog steeds een mooi verhaal”, aldus Annick Debonné, voorzitster van de vzw Kunst in het Sint-Andriesziekenhuis. “Regionale kunstkringen stellen hier om de beurt tentoon en de kunstwerken weten zeker de aandacht te trekken van de bezoekers. Deze mijlpaal laten we niet zomaar voorbijgaan en vandaag stellen er tien kringen tentoon, die allemaal een groepswerk maakten rond het thema Groei en Bloei.”

De jubileumexpo; met werk van kunstkringen Arts Parasar, Ateljee 44, De Kiem, Gamma, Kontrast, Kunsthuis@home, Kutena, Sint-Andries, Ter Cauwe en Wenghina, loopt nog tot 30 maart. (Sam Vanacker)