Kunst, ambacht en design tijdens Brood.Art

Het mooie pand in de Sint-Hubrechtsstraat waar zich vroeger onder andere Brood bevond, krijgt van 31 januari tot 23 februari een artistieke invulling. Zeven kunstenaars exposeren er tijdens Brood.Art.

“Dit project is er eerder toevallig gekomen”, vertelt Carlo Kimpe, de drijvende kracht achter Brood.Art. “Ik ken Brecht Deleye en zijn vrouw Dominika van de voormalige bakkerij Brood in de Sint-Hubrechtsstraat goed en toen ik vertelde dat ik ooit eens zou willen exposeren, stelden ze voor om dat te doen in de leegstaande benedenverdieping van hun statige, negentiende eeuwse woning.”

“Ik ben enthousiast op het voorstel ingegaan en zocht in mijn kennissenkring enkele kunstenaars om samen met mij de zeer grote ruimte in te vullen. Het zijn er zeven geworden.”

Een ervan is Stefano Faraci, die van zijn beroep, stoffeerder en lederbewerker, een creatieve hobby maakte. Met stukken en repen leder maakt hij abstracte kunstwerken. “Ik werk graag mee met Carlo want als beginner of liefhebber bekendheid opdoen en je werk aan de man brengen, is allesbehalve makkelijk.”

Dat beaamt Carlo Kimpe die vooral popart-achtige schilderijen maakt. “Ik ben eigenlijk vloerder van beroep maar moest dat opgeven toen ik enkele jaren geleden de diagnose kanker kreeg. Tijdens de lastige herstelperiode ben ik op zoek gegaan naar een zinvolle bezigheid. Ik ben moderne kunstwerken gaan maken die aanleunen bij streetart. Op het eind behandel ik mijn schilderijen met een laagje epoxy wat ze nog meer doet lijken op popart. In mijn werken zit er altijd een diepere boodschap en dat valt in de smaak. Ik krijg regelmatig positieve reacties van vrienden en kennissen, maar nu is het wel eens tijd om echt naar buiten te komen en mijn werk te confronteren met het grote publiek.”

Kunstige mix

“Brood.Art zal een mix worden van kunst, ambacht en design”, gaat Stefano verder. “Er is Carlo met zijn schilderijen en ikzelf met lederdesigns, maar er is ook Saskia Holvoet die haar fantasiejuwelen toont en Nele Sampers die keramiek en porselein meebrengt. Billon Art is collagekunst en Patricia Lagae exposeert onder de titel Fashion&Decoratie. Tenslotte komt ook Patsy Petit naar het mooie pand in de Sint-Hubrechtsstraat met ambachtelijke tapas- en snijplanken.”

Brood.Art loopt van 31 januari tot en met 23 februari in het voormalige Brood in de Sint-Hubrechtsstraat 51 (naast de bunker) op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag en dat telkens van 14 tot 18 uur. Gratis toegang. (BCR)

Meer op de Facebookpagina van Brood.Art.