Kotjesfeesten zijn terug in Vladslo

Zondag 17 juli zijn er de Kotjesfeesten in Vladslo. De kermis is na ruim een halve eeuw terug van weggeweest.

‘De Kotjes’ waren arbeiderswoningen in de omgeving van bedrijven waar de bewoners destijds werkten. Kleine huisjes met één deur, doorgaans aan de achterkant van het huisje. Ze vormden samen een gehucht, waar de bewoners in de zomer samen op de stoep zaten terwijl de kinderen op straat speelden en in de winter werd rond de haard verzameld: iedere dag bij iemand anders, de mensen waren er voor elkaar.

Het gehucht ‘De Kotjes’ strekte vanaf de Groenstraat tot aan huisnummer 180 in de Wijnendalestraat, tegenwoordig is de site uitgebreid vanaf het bord ‘Vladslo’ wanneer men vanaf Beerst komt tot en met de Stock Americain en horecazaak De Wikkelaar.

Levendige buurt

“Geografisch gezien zijn de Kotjes een tussen- en middenstrook tussen Vladslo, Keiem en Beerst. Het bord dat we lieten maken voor de Kotjesfeesten Vladslo is groen en zwart, een verwijzing naar de voormalige voetbalclub VV Vladslo waar mijn broer Franky furore maakte. De kotjes zijn altijd een levendige buurt geweest, met tal van cafés, een bakker, een schrijnwerkerij,… Daarnaast werd er ook altijd stevig gekermist en was er zelfs een koers”, vertelt Danny De Keyser, voorzitter van feest comité De Kotjes.

“Het is echter ruim 50 jaar geleden dat er hier nog kermis was en die willen we nu nieuw leven in blazen. Vandaar dat we met enkele buurtbewoners de handen in elkaar sloegen om De Kotjesfeesten anno 2022 te organiseren. We willen dat het voor iedereen weer gezellig wordt zoals vroeger: een feest waar iedereen blij van wordt.”

Voorzitter Danny De Keyser is de vierde generatie die de schrijnwerkerij in de kotjes runt. Penningmeester Franky Vanoverbeke is ook al de derde generatie in de wijk. Het organiserend comité bestaat voorts uit Eric Vansteelandt, die er het loonwerkbedrijf van zijn ouders verder zet, Filip Denblyden, die hier een 15-tal jaar woont en Marc Deprez, die er ook recent kwam wonen.

Aperitiefbar en springkastelen

Zondag 17 juli is de site van Interieur De Keyser in de Wijnendalestraat 1858 Ad in Vladslo the place to be. “Om 11 uur komt burgemeester Lies Laridon de kotjesfeesten officieel openen. De aperitiefbar gaat open en er zijn bloemen voor de oudste inwoner van De Kotjes, Julienne Vanbavinckhove (86), moeder van penningmeester Franky Vanoverbeke, en voor Gilbert en Georgette Decaestecker-Desplenter die dit jaar 50 gehuwd zijn”, overloopt voorzitter De Keyser het programma.

“Voorts is er een tentoonstelling met een 30-tal foto’s over de evolutie van De Kotjes. Om 13 uur kan men aanschuiven voor een heerlijke barbecue voor de prijs van 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor de kinderen. Doorlopend is er een springkasteel en zijn er ijsjes te verkrijgen en staat de bar klaar met frisse dranken. In de namiddag kan men genieten van het optreden van Stoffel Dekeyser vanaf 14.30 uur, om 16.30 komt een André Hazesimitator optreden en om 17 uur staat Wendy Servaes op het podium.”

Met de opbrengst willen de organisatoren rond eindejaar iets voor de inwoners van De Kotjes doen en tegelijk ook een spaarpotje aanleggen om volgend jaar opnieuw de Kotjesfeesten te laten plaatsvinden.