‘Koekelare zingt’ is terug van jarenlang weggeweest

Velen zullen het zich nog herinneren. In 2004, 2005 en 2006 organiseerde het lokaal bestuur Koekelare de zangavond/-wedstrijd ‘Koekelare zingt’. Het was telkens een groot succes met grote opkomst en leuke zangprestaties van mensen uit eigen gemeente maar praktisch en logistiek zwaar om dragen en dus verdween dit leuk evenement van het menu in 2007. Maar nu staat eindelijk een vierde editie op stapel.

Met de komst van cultuurzaal De Balluchon met alles erop en eraan, inclusief technici, staat er eindelijk een vierde editie op stapel. De cultuurraad opperde het idee om dit origineel zangfeest te organiseren ter gelegenheid van 11 juli 2022 en het lokaal bestuur met schepen van Feestelijkheden Dirk Ampoorter, schepen van Cultuur Jessy Salenbien (beiden Vooruit), diensthoofd Cultuur en Toerisme Franky Vantyghem, ex-voorman van ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor Johan Catteeuw springen op de muzikale kar.

Wedstrijd en coaching

‘Koekelare zingt’ moet in eerste instantie een ontspannende avond worden voor en door Koekelarenaren, maar het is ook een wedstrijd. Er zal een onafhankelijke vakjury aanwezig zijn om de prestaties te beoordelen en punten toe te kennen. En er is ook een aantrekkelijke prijzenpot voorzien.

‘Koekelare zingt’ vindt plaats op zaterdag 9 juli om 20 uur in de Balluchon, Moerestraat 19 in Koekelare. Wie zich geroepen voelt om die avond live een lied te komen zingen en om mee te dingen naar eeuwige roem als ‘beste’ zanger(es) van Koekelare van 2022, kan zich vanaf nu inschrijven en krijgt daarvoor de tijd tot eind mei.

Elke deelnemer wordt in de aanloop naar het gebeuren zoveel als nodig gecoacht door Johan Catteeuw. Onder deze coaching vallen onder meer: keuze van het nummer, juist tempo en toonhoogte vastleggen, repetitie-usb of cd afleveren en diverse repetities individueel en/of in groep.

Deelnemingsvoorwaarden

De voorwaarden om te mogen deelnemen zijn: er wordt live gezongen op een muziekband, zingen kan in elke taal, ook dialect, eigen nummers of bewerkingen en vertalingen kunnen, live begeleiding kan, maar dan enkel met gitaar of keyboard/elektrische piano (om praktische redenen geen ‘bands’), je werd of wordt minstens 16 jaar in de loop van 2022, zingen in duet of trio kan, deelnemen kan enkel voor wie gedomicilieerd is in Koekelare en deelnemen is gratis, maar van elke deelnemer wordt verwacht 20 toegangskaarten te verkopen (kaarten kosten 5 euro en zijn ook los te verkrijgen bij de organisatie).

Info

‘Koekelare zingt’ vindt plaats op zaterdag 9 juli om 20 uur in de Balluchon, en tickets zijn te verkrijgen vanaf 1 mei via de deelnemende kandidaten en aan het onthaal van het gemeentehuis. Heb je nog vragen of wens je in te schrijven, contacteer schepen Dirk Ampoorter op 0496 51 91 44 of via mail naar dirk_ampoorter@hotmail.com of Johan Catteeuw op 0477 53 50 26 of Franky Vantyghem op 051 61 04 94 of per mail naar franky.vantyghem@koekelare.be (EV)