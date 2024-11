Kerstmarktje Heule-Watermolen steunt Koesterhuis

Op vrijdag 13 december vindt de zesde editie plaats van het bekende ‘Nostalgisch Kerstmarktje’ in Heule-Watermolen. Het goede doel dat eraan gekoppeld wordt blijft een constante. Deze keer is men ervan overtuigd om straks een mooie cheque te kunnen overhandigen aan het Koesterhuis in Kortrijk.

Opgestart in 2017 door een groepje enthousiastelingen is het nu ‘nog maar’ de zesde editie. Dat heeft uiteraard met corona te maken. Het enthousiasme blijft. “Het is nu al geslaagd”, zegt woordvoerder Linda Dewitte. “We hebben een paar nieuwe bestuursleden, de vrijwilligers zien het zitten en we hebben liefst 100 sponsors.” De ploeg bestaat nu uit (alfabetisch) Luc Albers, Koen Dekyvere, Koen Denys, Linda Dewitte, Vero Dierickx Visschers, Jean-Pierre Gheysens, Dirk Hemeryck, Trui Ketelers, Frank Lefevre en Griet Van Assche.

Bovendien is het aantal stands of standjes uitgebreid tot 31. Die staan opgesteld in de Watermolenwal op wat men wel eens het gezelligste plekje van Kortrijk noemt. De kerstversiering zorg voor extra sfeer. Uiteraard kun je er allerlei geschenkartikelen vinden maar ook een drankje en een hapje in een verwarmde dranktent. Daarnaast komt er een Kerstmannenfanfare, is er een goochelaar en een ballonnenblazer, een après-skibar en kindergrime in ’t Brugske, waar je ook pannenkoeken kunt verorberen. Chiro Tsjoef werkt mee en vbs De Watermolen verleent logistieke medewerking. De kinderen van het zesde leerjaar brengen opnieuw een kerstevocatie in de Sint-Godelievekerk, om 18, 19 en 20 uur.

Ook de Kerstman is steevast present in zijn speciaal kersthuisje. De voorbije jaren kroop Walter Deleu in het bekende pak. Helaas is hij begin juli overleden en moest een vervanger worden gezocht.

Warme plek

Elk jaar steunt de organisatie een goed doel en deze keer is dat het Koesterhuis in Kortrijk, sinds kort ondergebracht in het tramhuis bij het Koningin Astridpark. Het gaat om een initiatief van de vzw Berrefonds als steun voor gezinnen die een kindje verloren hebben. “Ze vinden er een warme plek”, zegt coördinator Kelly Nuyttens. “Ze kunnen er samenkomen met lotgenoten, heel laagdrempelig. Iedereen die behoefte heeft aan een babbel, een luisterend oor of gewoon warme gezelligheid is er welkom.”

Het Koesterhuis staat ook zelf met een standje op het Nostalgisch kerstmarktje van de Watermolen op vrijdag 13 december vanaf 17 uur.

