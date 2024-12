Kerstmarkt Tiegem gaat door ondanks financiële tegenslagen: “De storm van twee jaar geleden is nog niet verwerkt”

Ook dit jaar zal er onder de kerktoren van Tiegem een kerstmarkt plaatsvinden. “Alhoewel we als organisatie de voorbije jaren af te rekenen hadden met enkele tegenslagen, garanderen we er opnieuw een fantastische editie van te maken”, stelt uitbater van café Sint-Arnoldus Roel Couckuyt (38). Hij is een van de trekkers van Kerstcomité Tiegem.

Niet alleen kregen de organisatoren twee edities terug af te rekenen met stormweer, ook de huidige kosten die gepaard gaan met het opzetten van een kerstmarkt, zijn fors gestegen. “De financiële impact van twee jaar terug, is nog niet weggewerkt”, vervolgt Roel.

“Door het stormweer hebben we toen op zondag de kerstmarkt moeten stilleggen, omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden voor de bezoekers en standhouders. Dat was uiteraard een financiële domper. Bovendien zijn de huurprijzen van allerhande materialen om dit evenement te kunnen organiseren; enorm gestegen. Dit integraal doorrekenen aan de standhouders is niet evident.”

Betaalbaar houden

Voor deze editie heeft de organisatie voor het eerst een sponsorboekje rondgedeeld om op die manier een deelname aan de kerstmarkt betaalbaar te houden.

“De standhouders zijn negentig procent lokale verenigingen die proberen alles uit dit tweedaags evenement te halen om hun werking verder te zetten. We vinden het essentieel dat het laagdrempelig blijft.”

Het bestuur klinkt vastberaden. “De mensen kijken er naar uit! Het zal ons opnieuw lukken. We zijn een sterke ploeg die samen heel wat werk kan verzetten en dat proberen we te doen op een manier waar iedereen beter van wordt. Heel erg welkom!”

(GV)