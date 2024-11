Kerstmagie keert terug naar het Kasteel van Vlamertinge: op avontuur door betoverend kerstlandschap

Dit jaar brengt het Kasteel du Parc in Vlamertinge weer een bijzondere kerstervaring die jong en oud zal betoveren. Van 7 tot en met 28 december wordt het kasteel omgetoverd tot een magisch kerstpaleis, waar een interactieve theaterwandeling je meeneemt op een avontuur door een betoverend kerstlandschap.

“Het verhaal, getiteld ‘In de ban van de ijskoningin’, vertelt het verhaal van een kasteel dat in de greep van een ijzige betovering is gevallen. De ijskoningin heeft haar koude spreuk uitgesproken, waardoor het ooit zo feestelijke en warme kasteel nu veranderd is in een ijskoude gevangenis. De Kerstman en zijn elfjes zitten vast in haar vriesgreep, en zonder hen kunnen de feestdagen niet doorgaan. Het is aan de bezoekers, samen met hun familie of vrienden, om de magie van kerst te herstellen en het kasteel te bevrijden van de koude heerschappij van de ijskoningin”, vertellen de organisatoren.

Kerstmagie voor iedereen

De acteurs die het verhaal tot leven brengen, zorgen voor een bijzondere ervaring die zowel spannend als hartverwarmend is. De muziek en de visuele effecten zorgen ervoor dat je volledig wordt ondergedompeld in de magische sfeer van het kasteel. Aan het einde van de wandeling krijgen de deelnemers de kans om de echte Kerstman te ontmoeten en een foto met hem te maken. “Kerstmagie in het Kasteel du Parc is meer dan alleen een uitje voor het gezin. Inclusiviteit staat centraal en Kerstmagie is er voor iedereen. Daarom worden er op 7 december van 13 tot 14 uur speciale voorstellingen aangeboden voor mensen in armoede, doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden. Deze voorstellingen worden begeleid door ervaren professionals die de beleving voor iedereen toegankelijk maken”, aldus Cathérine Lamaire.

Een tour doorheen het kasteel duurt ongeveer 50 minuten. Er zijn meerdere trappen te nemen en daardoor is de tour niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en buggy’s. De tickets kosten slechts 18,95 euro per persoon en voor kinderen onder de 5 jaar is de toegang gratis.