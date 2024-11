Kersthuisje van Jempi opent opnieuw de deuren in Olsene

Op vrijdag 29 november opende Jean-Pierre Tytgat (69), beter bekend als Jempi, opnieuw zijn kersthuisje langs de Heirweg. Al 28 jaar lang tovert hij zijn huis en tuin om tot een kerstparadijs vol zelfgeknutselde versieringen.

Nieuw dit jaar zijn onder andere enkele iglo’s en een molen met vliegtuigjes. De blikvangers blijven het grote schaalmodel van de Eiffeltoren, inmiddels omgevormd tot een windmolen, en de vele lichtjes.

“Dit jaar zijn het er ongeveer 240.000”, zegt Jean-Pierre. “Het exacte aantal zeg ik niet want daar is zoals elk jaar een prijsvraag aan verbonden.”

Grote cafetaria

De deelnemers zijn wellicht weer talrijk. Naast zijn huis staat een grote cafetaria met plaats voor 90 mensen. Vrijdag om 16 uur opent die weer de deuren.

“Het zit elke avond vol, mensen willen zelfs tafels reserveren”, zegt Jean-Pierre. “Ik verkoop de pintjes nog steeds tegen 2 euro. Zoals overal is ook voor mij de energieprijs verdubbeld maar ik hou de prijzen in de cafetaria gelijk. Het leven is al duur genoeg voor de mensen en ik ben blij dat ze nog eens buitenkomen.” (JF)

Jempi’s Kersthuisje opende op vrijdag 29 november, en is elke dag open vanaf 16 uur en dit nog tot 12 januari.