‘Kerst in Mjinde’ zorgt voor een unieke kerstbeleving: “Het brengt mensen samen”

Tijdens de kerstperiode zoeken de mensen graag de kerstsfeer op. Wat anders dan een kerstconcert kan al deze mensen gezellig samenbrengen?

“Kerst in Mjinde is inderdaad ons eerste kerstconcert en dit zal dan ook nog gebeuren in een unieke kader, namelijk de Sint-Vedastuskerk”, zegt Henk Beghein van de organiserende werkgroep. Het idee borrelde al maandenlang bij Bloomies-eigenaar en ondernemer James Vanmechelen. “Ik liep al een tijdje rond met het concept om een kerstconcert te organiseren. De mensen samenbrengen tijdens deze onmisbare feestperiode leek mij een strak plan”, lacht James.

Sint-Vedastuskerk

De koster Christian Buyse werd er snel bijgehaald en de kerstbal begon te rollen. “Ik vond het een heel goed idee en de deken was er ook onmiddellijk weg van. Nadat we de kerkfabriek konden overtuigen om dit in onze mooie Sint-Vedastuskerk te laten doorgaan, prikten we met onze organiserende werkgroep 7 december aan voor Kerst in Mjinde”, vertelt Christian. Bij Paulette Wydoodt vond men dé helpende hand bij het kiezen van de artiesten. “Blijkbaar ken ik veel mensen en ik mocht enkele rasartiesten op de affiche plaatsen”, lacht Paulette.

Corina, Fabrizio Zeva, de gebroeders Jean-Pierre en Patrick Lepoutre en het lokaal jong talent van Jeugdharmonie Athalo zullen de kerk die dag met prachtige muziek vullen. “Het wordt voor Patrick Lepoutre ook een unieke belevenis, want het zal zijn laatste optreden zijn samen met zijn broer”, zegt Henk Beghein.

Het avondvullende programma met kerstliederen en andere mooie bekende liedjes uit hun rijkgevulde repertoire zal vakkundig gepresenteerd worden door Sofie Marey. En de Kerst in Mjinde-werkgroep heeft blijkbaar het hart op de juiste plaats, want de opbrengst van het concert gaat naar vzw Kerckstede, een zorginstelling in Staden voor volwassenen met een mentale beperking. “Mijn man en ik zijn al een onthaalgezin en we vonden dit een goed initiatief om vzw Kerckstede met, hopelijk, een mooi bedrag te steunen”, weet Paulette. “Het doet ons zeker deugd om dit horen en ik bedank nu al deze warme mensen voor dit mooie initiatief”, besluit directeur van vzw Kerckstede Peter Daschot.