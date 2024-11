Kasteel Ten Berghe in Koolkere wordt ‘Kasteel van de Kerstman’

Van vrijdag 6 december tot en met zondag 8 december wordt het Kasteel Ten Berghe langs de Dudzeelse Steenweg omgetoverd tot het ‘Kasteel van de Kerstman’. “Verwacht je aan prachtig versierde kerstbomen, honderden pakjes en duizenden lichtjes”, zegt organisator Nick Blontrock.

Wat als iedereen een kijkje zou kunnen nemen in het magische kasteel van de Kerstman? Met die vraag als uitgangspunt zette Nick Blontrock, ook bekend als presentator van de Bavik Tripel Dagen, een eindejaarsproject op waarbij hij het Kasteel Ten Berghe omvormt tot een magisch Kerstkasteel waar zeker de kinderen hun hart kunnen ophalen. Kasteel Ten Berghe is een beschermd monument dat gelegen is langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge. Het interieur van het kasteel – met beschilderde wanden, sierlijke kroonluchters en schilderijen met portretten van de oorspronkelijk kasteelbewoners – is goed bewaard gebleven.

“Het Kasteel van de Kerstman is opgevat als een unieke vorm van wandeltheater. De bezoekers en vooral bezoekertjes worden onderdeel van een meeslepend kerstverhaal met prachtige decors. Verwacht je aan prachtig versierde kerstbomen, honderden pakjes en duizenden lichtjes”, zegt organisator Nick Blontrock. “De apotheose is de meet & greet met de Kerstman. Een bezoekje duurt ongeveer 60 minuten.”

Winterplein

Ook het Winterplein met veel activiteiten, vuurkorven en overdekte zitgelegenheid behoort tot het Kasteel van de Kerstman. “Jong en oud kunnen er zich naar hartenlust uitleven op de synthetische schaatsbaan of slenteren langs onze chalets met horeca en souvenirs”, gaat Nick Blontrock verder. “Je kan zelfs een foto nemen in de grote slee van de Kerstman. In onze grote tent organiseren we meermaals per dag enkele activiteiten, zoals disco dansen met de Elfjes of voorleesverhaaltjes.”

Nocturne

Op vrijdag 6 december zijn er nocturne tickets. Die geven toegang tot de rondleiding in het kasteel, tot het Winterplein met een schaatsbeurt maar ook tot een vuurshow en zelfs vuurwerk boven de kasteelvijver. Een nocturne ticket kost 29,95 euro en een regulier ticket kost 17,95 euro per persoon.

