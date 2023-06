Joshua Van Bost zorgt voor animatie met Kostumation: “We zijn klaar voor de drukste zomer ooit”

Als presentator op de Sint-Pieterswijkfeesten en met zijn eigen familiefestival voor de boeg trapt Joshua Van Bost van Kostumation zijn drukke evenementenzomer af. Ondanks het faillissement van zijn indoor speelzone eerder dit jaar zit de 28-jarige ondernemer goed in zijn vel.

Dit weekend vindt in de tent op het Zaalhof de Sint-Pieterswijkfeesten plaats. Naast vedetten als De Romeo’s, Jo Vally en Lisa del Bo prijkt ook de naam van Joshua Van Bost (28) op de affiche van het volksfeest. “Ik ben voor de tweede keer vaste presentator, maar de jaren voordien deden we ook al animatie. Vorig jaar mocht ik onder andere Frans Bauer ontmoeten. Presentatiewerk doe ik nog niet zo lang en als iemand als Frans Bauer je dan komt complimenteren, is dat natuurlijk leuk.”

In 2017 begon je met Kostumation. Hoe is dat ontstaan?

“Ik werkte in de horeca, maar wilde iets doen voor mezelf. Er was echter niets waarin ik echt uitblonk. Behalve… Op school was ik voorzitter van de leerlingenraad en bij ludieke acties was ik altijd de eerste om mij te verkleden. Iemand uit mijn vriendenkring vroeg dan eens of ik het zag zitten om Piet te spelen voor zijn kinderen. Het was tof, de mensen vonden het goed en zo begon het echt te kriebelen en groeide het idee om iets te doen met seizoensgebonden animatie.”

Ondertussen ben je uitgegroeid tot een echte ondernemer.

“Mijn bedrijf komt op de eerste plaats. Als ondernemer moet je zo’n mindset hebben. Het ondernemerschap ligt me wel, maar niet alle aspecten ervan. Zo ben ik niet een persoon die van veel paperassen houdt. Ik zet liever acties op poten of organiseer liever evenementen. Het mooiste is dat wij het verschil kunnen maken voor mensen. Als Sint en Piet zien we gezinnen die welgesteld zijn, maar ook het omgekeerde. Soms hoor je ook het verhaal van die mensen. En dan besef je: er zijn veel mensen die een rugzak met zich meedragen en wij kunnen daar even verandering in brengen. We kunnen nooit de problemen wegnemen, maar ze wel even doen vergeten.”

Je werkt ook op maat. Kreeg je al vreemde verzoeken?

“Vreemd nog niet, maar we werken nu veel samen met Plopsaland en volgende maand gaat er een nieuw themagebied open: het Bumba-circus. Ze hebben ons gevraagd om de animatie daarrond te voorzien. Dan is het wel even in de haren krabben, maar nu zijn we dus speciaal daarvoor kostuums aan het maken.”

“Voor ons familiefestival mikken we op 2.000 à 2.500 bezoekers”

Tijdens de coronacrisis moesten jullie optreden als coronastewards. Dat lag wellicht wel buiten jouw comfortzone?

“In alle eerlijkheid: dat deden we niet zo graag. Je moet dan toch een beetje flik spelen. Enerzijds moest je het wel een beetje ludiek aanpakken, maar anderzijds moest je de mensen constant terechtwijzen en de mensen waren daar niet altijd mee gediend. In het begin liepen we rond met een fluohesje. Gelukkig mochten we dat veranderen en hebben we er personages van gemaakt: coronapiccolo’s. Dat was wel iets beter.”

Je kende ook al tegenslag. In maart ging het indoor recreatiepark, dat los staat van je animatiebedrijf, failliet.

“Ik blijf tot op vandaag voor 300 procent achter het concept staan. Virtual reality en lasershooten was iets dat we in de streek nog niet hadden, maar we hadden pech door een samenloop van omstandigheden. Nog voor corona lagen we al heel lang stil door vergunningen die niet in orde geraakten, omdat buurtbewoners zich zorgen maakten over de parking. Toen we effectief open konden gaan, was het maart 2020… Als je zo moet starten en je hebt al zo veel geld verloren, dan kan je dat niet meer ophalen.”

Ben je iemand die dan snel de knop kan omdraaien?

“Ja en nee. Na corona kregen we wel boost met het theaterbureau en dat draait nu op volle toeren. Dat had ik niet verwacht. Ik had schrik dat de mensen ons zouden vergeten zijn en dat ze zouden besparen op animatie. Maar integendeel. Achteraf gezien: een faillissement is nooit leuk, maar als ik zie hoe druk het nu is voor het theaterbureau, weet ik niet hoe we de combinatie zouden bolwerken. Al blijft het toch een beetje op de maag liggen.”

Heb je een drukke zomer voor de boeg?

“We staan voor een van de drukste zomers ooit. Het weekend na de Sint-Pieterswijkfeesten hebben we ons eigen familiefestival op de site van Conquesta. Er staan zes artiesten op de line-up: van Samson & Marie over K3 en Aaron Blommaert tot Average Rob. We proberen de naam familiefestival alle eer aan te doen door voor alle leeftijden iets aan te bieden. We mikken op 2.000 à 2.500 bezoekers.”

Heb je het gevoel dat je ondertussen bekend bent in Ieper?

“Vooral de naam Kostumation doet bij veel Ieperlingen wellicht al een belletje rinkelen, wat wel leuk is. Maar ergens vind ik dat ook een beetje gevaarlijk. Ik wil niet dat mensen het gedacht hebben: het is wéér Kostumation. Daarom proberen we altijd een gevarieerd aanbod te voorzien. Zo ben ik momenteel ook bezig met een goochelshow.”

Ben je een trotse Ieperling?

“Enorm. Mijn vriend is afkomstig van Lauwe en hij weet dat geen haar op mijn hoofd eraan denkt om ooit uit Ieper te vertrekken. Ik ben ook altijd trots geweest op al onze evenementen. Dat we iets als De Gevleugelde Stad hebben, is toch de max?”