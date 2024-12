Joran en Mathieu varen met kerstboot door Kortrijk: “Magische ervaring, jenever inbegrepen”

Winter in Kortrijk trok zich ondertussen al op gang en dompelt de stad wekenlang onder in sfeer en gezelligheid. Stalletjes, warme dranken, muziek en lachende gezichten. Ze vullen het straatbeeld. Toch is de meest aparte attractie niet in de straten te vinden, maar op het water. Daar varen Joran en Mathieu van Cruize46 rond met de kerstboot.

“De Broeltorens met kerst zijn prachtig, maar vanop het water is dat toch nog net iets anders!” Breed glimlachend, voorzien van muts en jas, varen Mathieu Algoet en Joran Olieux met hun boot onder de brug door.

Een merkwaardig zicht, want rond deze periode worden ongeveer alle Kortrijkse vaartuigen voor een winterslaap opgeborgen. “We hebben van bij de start van Cruize46 ingezet op luxe vaartuigen en daar horen stevige motoren bij. Die kunnen niet bevriezen, waardoor dat een zorg minder is. En combineer dat met het feit dat we eigenlijk echt wel liefhebbers zijn van de kerstsfeer? Dan krijg je dit als resultaat.”

Jenever inbegrepen

Onder de naam ‘Christmas by Cruize46’, zet het ondernemende duo verder in op hun luxe-concept. “Een romantische rondrit met paarden of in een slee? Waarom zou het niet kunnen in een boot? Voorzien van alle comfort, versnaperingen en zelfs jenever inbegrepen, nemen we de mensen mee voor een vaartocht op het water.”

“De volledige stad is versierd en verlicht, waardoor je Winter in Kortrijk op een volledig andere manier kunt gaan beleven. De apotheose volgt dan natuurlijk wanneer we aan de Broeltorens voorbij komen. Het levert niet alleen unieke beelden op, selfies en foto’s voor sociale media worden op die manier nog een tikkeltje specialer.”

“Ook met de temperaturen werd rekening gehouden, want onze boot is uitgerust met extra zachte dekens. En ook op het water houden we vast aan de kerstsfeer. Zo werd alles voorzien van aangepaste verlichting en hebben we zelfs cadeautjes op de boeg hangen.”