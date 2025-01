Joran blikt terug op zijn Wintertuin tijdens Winter in Kortrijk

Gelegen in de schaduw van de imposante Sint-Maartenskerk, vormt Wintertuin al zes jaar een belangrijke aanvulling op de kerstmarkt tijdens Winter in Kortrijk. Met de laatste afbraakwerken achter de rug, blikt organisator Joran Vanhoenacker terug op zijn eventlocatie. “We blijven streven naar vernieuwing en verfijning.”

Het idee begon negen jaar geleden met een bescheiden initiatief op een vergeten hoek van de kerstmarkt. Wat ooit begon met een klein houten chaletje voor vrienden, groeide uit tot een eventlocatie met concerten van lokale artiesten en dj’s dat honderden bezoekers per dag trok van 5 december tot en met 5 januari. “Hoewel het een grootschalig evenement is geworden, zijn de intimiteit en verbondenheid gebleven. Van een rustig moment met een warme chocolademelk tot een uitbundige avond met vrienden.”

Eén van de meest memorabele momenten van de afgelopen editie was de laatste avond. “Het begon een uur voor de afsluiting plots te sneeuwen”, vertelt Joran. “Iedereen bleef staan, onder de indruk van de magie van het moment. Het team en ik sloten vervolgens samen af, genietend van de sfeer die we met z’n allen hadden gecreëerd. Dat zijn momenten die je nooit vergeet.”

“Daarom wil ik iedereen bedanken die betrokken was. Van de technische teams tot de artiesten, van de stadsdiensten tot de vrijwilligers. Hun inzet maakte dit alles mogelijk.”

Toekomstplannen

Met elke editie evalueert de organisatie en worden verbeteringen doorgevoerd. “Elk jaar groeit de Wintertuin en dat doen we op een gezonde en duurzame manier. Zo kiezen we bijvoorbeeld voor een uniforme uitstraling dankzij de samenwerking met partners zoals Dries Vantomme, verantwoordelijk voor het kinderdorp en de kerstoverkapping.”

“De Wintertuin is meer dan een evenement; het is een symbool van verbondenheid en het laat zien wat er mogelijk is als mensen samenwerken, zelfs in de koudste maanden van het jaar. Wintertuin keert volgend jaar zeker terug, al weten we nog niet in welke hoedanigheid.”