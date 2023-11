Jonas Maes wint opnieuw dictee van café ’t Lusterke Wervik

Net zoals vorig jaar won Jonas Maes vrijdag het vierde dictee van café ‘t Lusterke in de Molenstraat in Wervik. Frans Van Besien eindigde op de tweede plaats. Overbuur Els Declercq legde beslag op de derde plaats. Uitbater Antonny Verschaeve schreef het dictee met als titel Alle begin is moeilijk. De winnaar maakte slechts drie fouten. Hij is van beroep IT-er.

“Het is nog maar de tweede keer dat ik deelnam en telkens werd het een schot in de roos”, lacht de winnaar die enkele prijzen ontving, evenals een diploma van de stad. Frans Van Besien maakte zes fouten, Els Declercq zeven. Door enkele afzeggingen wegens omstandigheden waren er iets minder deelnemers dan vorig jaar. (EDB/foto EDB)